Principal sindicato de Emcali pide acabar con la tercerización del alumbrado público en Cali y que la empresa asuma la operación total

El principal sindicato de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali, lanzó una fuerte advertencia frente al futuro del alumbrado público de la capital del Valle y pidió que el servicio quede en manos de EMCALI, en medio de las discusiones que adelanta la Administración Distrital sobre el modelo que operará el sistema en los próximos años.

A través de un comunicado, la organización sindical cuestionó los resultados que dejó el esquema de operación mediante terceros privados durante las últimas dos décadas y aseguró que la ciudad asumió altos costos sin alcanzar los niveles de modernización, mantenimiento y expansión requeridos.

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia Foto: DANIEL JARAMILLO

“De acuerdo con los diferentes anuncios que se han realizado desde la Administración Distrital, el futuro del alumbrado público en Cali se definirá en las próximas semanas y es inevitable no hacer un balance del resultado que le dejó a la ciudad los 20 años del modelo de operación y mantenimiento a través de un tercero privado: altos costos asumidos a través de un impuesto al alumbrado que pagamos todos, y sin embargo nunca se alcanzó ni los niveles de modernización necesarios, ni los estándares de mantenimiento y expansión de las luminarias que tanto requiere Cali. Buena parte de la ciudad se mantuvo a oscuras”, señaló Sintraemcali.

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El sindicato destacó la decisión de la administración del alcalde Alejandro Eder de prorrogar la delegación para que EMCALI continúe administrando, operando y modernizando el sistema de alumbrado público de la ciudad.

“En este contexto es saludable que la administración de Alejandro Eder haya decidido prorrogar la delegación para que sea EMCALI quien administre, opere y modernice el alumbrado público reconociendo que es nuestra empresa quien debe liderar el proceso de recuperación de este importante servicio. Y si bien constituye un importante hito la modernización de alrededor de 60 mil luminarias, estamos lejos de alcanzar los estándares que implica un sistema de alumbrado moderno, sostenible y cuyas tarifas se correspondan al nivel socioeconómico de los usuarios”, indicó la organización sindical.

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Sintraemcali también expresó preocupación frente a la posibilidad de que continúe el esquema de tercerización para la operación del alumbrado público y cuestionó el manejo contractual que tendría el nuevo proceso.

“Es por ello por lo que expresamos nuestra profunda preocupación al conocer que se pretende perpetuar el modelo de tercerización del alumbrado público a sabiendas de que la ciudad carga con la experiencia de un fallido modelo. La alerta es aún mayor cuando se anuncia que el proceso contractual estará a cargo de la Secretaría General de la empresa, cuya titular, Guadalupe Guerrero, ha recibido graves cuestionamientos relacionados con una presunta cercanía con Juan Carlos Abadía. Dichos cuestionamientos aún no han sido despejados y ameritan una revisión por parte de la Alcaldía y la Gerencia de EMCALI”, manifestó el sindicato.

En el documento, la organización sostuvo que existen experiencias internacionales que demuestran la viabilidad de una operación pública directa del alumbrado, citando modelos implementados en ciudades como Los Ángeles, Londres y Singapur.

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“De nuestra parte, seguiremos insistiendo en que existe otro camino, el de la operación pública directa del alumbrado cuya experiencia ya ha sido asimilada en grandes ciudades con notorio éxito: Los Ángeles con 223.000 luminarias LED instaladas opera su alumbrado a través del Bureau of Street Lighting (BSL) y su Departamento de Agua y Energía (LADWP); en Londres, los 32 Borough Councils y la Transport for London (TfL) administran y operan entre 350.000 y 400.000 luminarias; así como Singapur, que gestiona 110 mil luminarias con la estatal Autoridad de Transporte Terrestre. Todas ellas han logrado no solo modernizar con éxito las luminarias, sino también, aprovecharlas como la red de infraestructura urbana con mayor capilaridad territorial, incorporando en ellas toda la tecnología necesaria para convertirlas en auténticas plataformas multifuncionales”, señaló Sintraemcali.

El alumbrado público de la Unidad Deportiva Alberto Galindo está conformado por 175 luces led. Foto: Tomado de Alcaldía de Cali

El sindicato aseguró que el alumbrado público puede convertirse en una plataforma estratégica para integrar servicios de seguridad, movilidad, telecomunicaciones y analítica urbana en Cali, bajo la operación de EMCALI.

“Se demostró así que una operación pública del alumbrado es un camino expedito para la consolidación de un modelo que integre elementos de seguridad, movilidad, telecomunicaciones, medición medio ambiental, y en general analítica urbana. Es EMCALI, por sus características, quien puede permitir la interoperabilidad y la gestión de datos para que el alumbrado público sea la piedra angular de una Cali Inteligente. Nuestra organización sindical y todos los trabajadores estamos prestos para ello se convierta en una realidad”, concluyó la organización sindical.