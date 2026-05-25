A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, las autoridades nacionales y locales comenzaron a definir las medidas de seguridad y orden público que regirán durante la jornada democrática en diferentes ciudades del país. Entre ellas se encuentra Cali, donde ya se alistan restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Ley seca en Colombia|Horario y restricciones por las elecciones del domingo 31 de mayo

Las disposiciones hacen parte de las medidas contempladas por el Gobierno nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones y prevenir alteraciones del orden público, las cuales se consignan en el Decreto 0188 de febrero de 2026. Además de la ley seca, también se prevén controles sobre reuniones públicas, propaganda electoral y movilidad en algunos sectores cercanos a los puestos de votación.

Para la jornada presidencial del 31 de mayo de 2026, la ley seca en Cali comenzará el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 12:00 del mediodía. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos y privados abiertos al público, según las medidas definidas por el Gobierno nacional dentro del decreto de orden público expedido para las elecciones presidenciales.

Se está a la expectativa de que la alcaldía tome medidas particulares o se acoja plenamente al decreto 0188 de febrero de 2026. Foto: Alcaldía de Cali

Además de la restricción que aplica a nivel nacional, la Alcaldía de Alejandro Eder sumó 790 uniformados adicionales de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la ciudad. “Con este apoyo, tendremos más de 3.200 efectivos desplegados en puestos de votación y puntos estratégicos”, anunció el mandatario a través de sus redes sociales.

La Gobernación del Valle también podrá adoptar medidas adicionales dependiendo de las condiciones de seguridad de cada territorio. El decreto también permite que las autoridades locales soliciten ampliaciones o modificaciones si consideran que existen riesgos que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.

¿Quiénes sí y quiénes no pueden votar en Colombia este domingo, 31 de mayo de 2026?

En procesos electorales anteriores realizados este año, la Alcaldía de Cali ya había implementado restricciones complementarias junto con la ley seca. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo, por ejemplo, también se prohibió el transporte de escombros, carga pesada, cilindros de gas y mudanzas durante el fin de semana electoral.

Las autoridades nacionales han señalado que estas medidas buscan preservar la tranquilidad durante las votaciones y facilitar el trabajo de la fuerza pública y los organismos electorales. Según el Ministerio del Interior, la ley seca hace parte de los protocolos tradicionales de seguridad aplicados en Colombia durante jornadas de elecciones presidenciales y legislativas.

Además de las restricciones al expendio de licor, el Gobierno también anunció controles fronterizos temporales y posibles limitaciones a la movilidad de vehículos de carga en algunos corredores viales estratégicos del país durante el fin de semana electoral.

Las elecciones presidenciales de Colombia se realizarán el domingo 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida para ser presidente, el calendario electoral contempla una eventual segunda vuelta programada para el 21 de junio.