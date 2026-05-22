El Cuerpo de Bomberos de Cali se llevó una horrorosa sorpresa cuando atendía una emergencia sanitaria en un canal de aguas lluvias en el barrio Santa Elena y terminaron encontrándose el cuerpo de un hombre sin vida. En redes sociales circularon las imágenes del cuerpo y la Policía Metropolitana reveló un video que sería clave.

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Los bomberos fueron tomados por sorpresa

Las versiones del Cuerpo de Bomberos de Cali detallan que su intervención en este sector de la ciudad respondía a una solicitud diferente. Los trabajos se llevaban a cabo en la Carrera 25A con Calle 25, según lo informado por un vocero de los bomberos al diario regional El País.

De acuerdo con lo corroborado por las fuentes consultadas por SEMANA, se trataría de un hombre joven al que el Cuerpo de Bomberos halló sin vida. Hasta el momento, las razones por las cuales terminó en este canal son desconocidas.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali tiene en su poder un video de una cámara de seguridad del sector en donde se evidencia lo que serían los últimos minutos de la persona con vida.

Último video en que se ve al hombre con vida

“El muchacho iba caminando a eso de las 6:55 de la mañana; se sienta en el bordillo del canal. Pasan como tres minutos y después se cae”, declaró un vocero de la Policía Metropolitana de Cali a SEMANA.

Y en la evidencia gráfica se puede apreciar que el hombre llegó caminando solo al lugar donde se sentó e intempestivamente se fue de espaldas para el agua. Hasta el momento, este parece ser el último momento con vida de la persona.

Este video, difundido por El País, ha permitido conjeturas de los internautas. Hay quienes aseguran que el hombre no muestra señales de reacción a la caída y, por ende, lo identifican como un ciudadano en condición de habitante de calle.

Además, es importante precisar que SEMANA conoció que no se encuentran heridas de arma de fuego o arma blanca en su cuerpo. No obstante, el caso sigue siendo materia de investigación.

Aunque las autoridades aún no revelan una hipótesis; sin embargo, los transeúntes a través de redes sociales sí sugieren que el joven estaría bajo las sustancias de alucinógenos, algo que explicaría la nula reacción del hombre que se evidencia en el video.