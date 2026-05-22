Fijan fecha y hora para la sentencia al exalcalde y candidato presidencial Carlos Caicedo

Para el próximo 25 de junio, a las 9:30 de la mañana, quedó programada la audiencia en la que se conocerá el fallo en contra del exalcalde de Santa Marta y candidato a la Presidencia, Carlos Caicedo Omar.

En la audiencia que se adelantó este viernes y que se extendió por siete horas, el delegado de la Fiscalía General pidió fallo condenatorio por las irregularidades que se presentaron en la celebración del contrato que tenía como objetivo la renovación de los puestos de salud en la capital del Magdalena.

El fiscal anticorrupción indicó que el dirigente político, por su formación como abogado y experiencia en cargos públicos, sabía que se estaban cometiendo sendas irregularidades.

Por esto, solicitó una condena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Por su parte, el defensor del exalcalde, el penalista Iván Cancino, solicitó un fallo absolutorio, argumentando falta de evidencia sobre la participación o el conocimiento de Carlos Caicedo en estos hechos materia de investigación.

Solicitud que fue compartida ampliamente por la representante de la Procuraduría General y el apoderado de la Alcaldía de Santa Marta.