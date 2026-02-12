Fuerza Ciudadana le abre las puertas a varios exFarc para estar en la contienda al Congreso

El mismo día en que Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, fue formalmente acusado, presentó las listas para Senado y Cámara de Representantes para participar en las elecciones del 8 de marzo.

La Fiscalía presentó la acusación en su contra por presuntos hechos de corrupción, que incluyen delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la Fiscalía, el entonces alcalde de Santa Marta, para el periodo 2012-2015, habría incurrido en presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos para la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad.

Pese a esto, Caicedo citó a rueda de prensa para presentar las listas al Congreso y “celebrar” que su partido Fuerza Ciudadana tendrá una amplia representación para las elecciones legislativas.

Fiscalía acusó al exgobernador Carlos Caicedo por presuntos hechos de corrupción: “Generó un posible detrimento”

La cabeza de lista para el Senado será Gloria Gaitán, quien representará los postulados del partido.

Sin embargo, llama la atención que en las listas de Fuerza Ciudadana hay varias exFarc que actualmente hacen parte del Partido Comunes, agrupación política que surgió del Acuerdo de Paz.

Por ejemplo, Sandra Ramírez, expareja de Tirofijo, está en el tercer renglón de la lista al Senado.

Además, Sergio Marín, Jairo Cala, Luis Albán, Germán Gómez y Pedro Baracutao estarán en la puja por la Cámara de Representantes. Actualmente, todos ellos tienen una curul por el Partido Comunes.

Fiscalía prioriza investigación a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por presunto acoso sexual

En diferentes lugares del país se hicieron coaliciones para intentar ganar una curul en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

La coalición está integrada por Comunes, partido nacido del Acuerdo Final de Paz de 2016; el M-19, y movimientos como Voz Pública, Vocex y el Movimiento por la Constituyente Popular.

Las vocerías insistieron en que esta lista no es solo una alianza electoral, sino una convergencia política que busca consolidar en el Congreso una agenda centrada en la garantía de derechos, la superación de las desigualdades, la defensa de la vida y la profundización democrática.

Salen a la luz nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso que salpicarían al candidato Carlos Caicedo

Las elecciones para elegir el nuevo Congreso de la República serán el 8 de marzo y allí se conocerá cómo quedarán las cargas políticas del 2026 al 2030.

Estas coaliciones se configuran para evitar que algunas de las colectividades o movimientos políticos pierdan la personería jurídica ante la posibilidad de no lograr el umbral electoral.

Carlos Caicedo está en la contienda presidencial, pero se ha visto salpicado por varios escándalos en las últimas semanas.