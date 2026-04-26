Petro defiende contrato de pasaportes y advierte que su anulación pondría en riesgo transparencia de las elecciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro volvió a agitar el debate político al denunciar, a través de su cuenta en X, supuestas irregularidades en el contrato de pasaportes y posibles vínculos con el sistema electoral.

Nuevo modelo de pasaportes: Imprenta en problemas

En su mensaje, afirmó que si se anula el contrato en ejecución, existiría una negociación para favorecer a los llamados “hermanos Bautista”, a quienes señaló de tener relación con el software de escrutinio.

Según Petro, este escenario implicaría incluso la manipulación de algoritmos electorales, una acusación que no ha sido acompañada de pruebas públicas y que se suma a otras advertencias recientes del jefe de Estado sobre un eventual fraude en los comicios.

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Presidente Petro presentó al país el nuevo pasaporte hecho en Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

En ese contexto, el presidente sostuvo que la situación pondría en riesgo la transparencia democrática y llamó a la ciudadanía a ejercer vigilancia de cara a las elecciones del 31 de mayo.

El pronunciamiento se da en medio de una controversia mayor por el modelo de expedición de pasaportes. El Gobierno ha defendido el esquema que involucra a la Casa de la Moneda de Portugal y a la Imprenta Nacional de Colombia, al argumentar que mejora la calidad y fortalece la soberanía sobre los datos de los ciudadanos.

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Colombia firmó alianza con Portugal para emisión de pasaportes. Foto: Montaje El País: Getty/ Presidencia

Sin embargo, una investigación publicada por la revista Cambio advierte cuestionamientos sobre la implementación del nuevo modelo.

Según reveló ese medio, tras una inspección de la Procuraduría General de la Nación a la Imprenta Nacional, se encontraron inconsistencias frente a lo que el Gobierno sostiene públicamente sobre la producción de los documentos.

De acuerdo con esa revisión, el proceso no funcionaría como se anunció y parte de la fabricación recaería en una empresa francesa bajo investigación por corrupción, lo que abre dudas sobre la transición del modelo y su transparencia.

El Gobierno Petro cambió de fabricante del pasaporte colombiano. Foto: Getty Images

El tema cobra mayor relevancia en un momento en que el contrato con el proveedor anterior está próximo a vencerse y existen procesos judiciales en curso que afectarían su continuidad.

En medio de este escenario, Petro convocó a movilizaciones el primero de mayo en respaldo a sus reformas y a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.