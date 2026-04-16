Cancillería anuncia jornadas especiales para sacar el pasaporte: no necesita cita y estas son las fechas

Tras los problemas que hubo la semana pasada con la expedición y renovación de los pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que este viernes, 17 de abril, las oficinas de pasaportes en las sedes centro y norte prestarán atención con normalidad en su horario habitual de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

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Asimismo, precisó que para realizar el trámite no va a ser necesario agendar una cita previa, sino que los usuarios podrán acercarse directamente a cualquiera de las sedes con la documentación requerida.

Además de esto, la cartera informó que con el propósito de facilitar el acceso al servicio, se llevarán jornadas especiales de atención los sábados 18 y 25 de abril, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

“La Cancillería invita a los ciudadanos a programar su visita y llegar con los requisitos establecidos”, indicó.

Esta decisión se toma después de que la semana pasada muchos ciudadanos se quedaran sin la posibilidad de adelantar este proceso, pues se estaban presentando fallas en el sistema. De hecho, la Cancillería y la Imprenta Nacional dijeron que fueron víctimas de un riesgo cibernético que causó esta situación.

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Por lo mismo, se están brindando ahora estas alternativas para que las personas se puedan acercar y realizar el trámite, aunque a muchos les han reasignado la cita.

La situación se presentó justo pocos días después de que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal pusieran en marcha el nuevo modelo de pasaportes que fue impulsado por el Gobierno Petro.

Cali: Oficina de Pasaporte en el Centro Comercial La Estación. Foto: José Luis Guzmán. El País

Esa apuesta le costó el puesto a varios funcionarios de su confianza y hasta dejó inhabilitado y destituido por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, quien ahora será procesado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Además, la Procuraduría también investiga ese nuevo modelo de pasaportes, pero más allá de estas decisiones, lo que se ha pedido es que se garantice que el servicio funcione con normalidad.