Gustavo Petro se pronunció sobre las fallas en el trámite de la expedición de pasaportes: “Redes de coimas”

Esta semana se han visto largas filas en los puntos de atención del Ministerio de Relaciones Exteriores para la expedición del pasaporte, los usuarios reportaron fallas en el sistema dejando a su paso una profunda molestia.

En medio de esa crisis, el presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta personal de X, en la que respondió a las críticas que se han conocido desde diferentes sectores.

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“No desinforme amigo, el software para hacer las citas de entrega de pasaportes no tiene nada que ver con su producción, ni antes ni después. Hay que ver la entidad que contrataron para ello: Al desarrollo, para mi, un intermediario que usa la contratación directa del Estado para subcontratar y dejar que se formen redes de coimas”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Al desarrollo no es creado por ley sino por asociaciones indirectas de entidades públicas y funciona como antes funcionaban las cooperativas de municipios”.

Uno de los puntos más críticos que se ha reportado fue en el punto de atención del norte de Bogotá, en donde se registraron largas filas de decenas de personas que estaban esperando el pasaporte.

Frente a esas dificultades del sistema, la Cancillería publicó un comunicado de prensa advirtiendo amenazas cibernéticas. Hizo lo propio la Imprenta Nacional: “Una situación asociada a la infraestructura tecnológica que soporta el servicio, presuntamente a un ataque cibernético”.

Sumado a ello indicó la Cancillería: “En este sentido, cualquier información que circule por canales no oficiales, terceros o fuentes no autorizadas carece de validez institucional y puede inducir a interpretaciones erróneas o desinformación”.

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“La Cancillería hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y actores interesados a consultar y difundir únicamente la información emitida a través de los canales oficiales del Ministerio, con el fin de garantizar la transparencia, veracidad y confianza en los procesos institucionales”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.