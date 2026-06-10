Un nuevo ingrediente llega a la polémica surgida por la medida cautelar emitida por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, en la que pidió suspender al presidente Gustavo Petro.

“¿Procesos penales? ¿Extorsión? ¿Participación en política? Los invito el día de mañana, Parque Central Bavaria, cuarto piso, San Lorenzo. Aquí les cuento qué es la realidad”, expresó la congresista.

Julio César Triana calificó como una “jugadita politiquera” la suspensión a Gustavo Petro

Arizabaleta fue noticia después de que se conociera un auto en el que pedía la suspensión del mandatario por presunta participación en política, medida que solo estaría vigente por once días, hasta la segunda vuelta presidencial.

Horas después, la legisladora matizó la decisión a través de un documento en el que le informó al presidente del Senado, Lidio García, sobre su intención de retirar de sus funciones al mandatario.

Mauricio Gaona dejó claros los motivos por los que la suspensión al presidente es inconstitucional

Petro señaló a Arizabaleta por una supuesta persecución en su contra y ahora la representante, quien pertenece al Pacto Histórico, promete dejar en evidencia al mandatario.