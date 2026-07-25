Abelardo De La Espriella recordó los versos que el maestro Rafael Escalona le dedicó: “Espero honrar la confianza”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, recordó un episodio que vivió hace 25 años en Francia, cuando tuvo el “privilegio” de compartir con el maestro Rafael Escalona en París.

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A través de sus canales digitales, De La Espriella aseguró que fue “un momento que jamás imaginé que tendría un significado tan profundo con el paso de los tiempos”, por los versos que el maestro le dedicó.

“En París tuve el privilegio de compartir con el maestro Rafael Escalona, uno de los más grandes juglares de nuestra historia. Yo era un joven estudiante de Derecho y gerente editorial de Valledupar Music, lleno de sueños, convicciones y un inmenso amor por Colombia”, señaló el mandatario electo.

Explicó que su encuentro con el maestro se dio después de una conferencia sobre Gabriel García Márquez, escalona y el vallenato, y que terminaron recorriendo “los Champs-Élysées entre canciones, acordeones y guitarras”.

“Esa noche canté Nació mi Poesía, del maestro Fernando Dangond Castro, y el maestro Escalona, con esa sensibilidad que solo tienen los grandes, me regaló unos versos que nunca olvidé”, recordó De La Espriella.

El presidente electo narró cuál fue el verso que la dedicó el maestro Escalona: “Brillarás como una estrella en tu patria para siempre… Tú serás el dirigente de Macondiana Nación, gobernando para tu gente con justicia y con razón”.

“Hoy, 25 años después, no puedo evitar emocionarme al recordar esas palabras. Más que una predicción, las asumo como una enorme responsabilidad y un compromiso con Colombia”, señaló De La Espriella.

Finalmente, agradeció al maestro Escalona: “Espero honrar, con trabajo, carácter y amor por esta patria, la confianza que un día depositó en aquel joven soñador”.