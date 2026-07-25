Las grandes fisuras que hay en Cambio Radical ante la ausencia de Germán Vargas Lleras

Luego del fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, el partido que él dirigió por años, enfrenta profundas divisiones. La colectividad escogió al representante Carlos Cuenca, de la línea de Vargas Lleras, para que tuviera asiento en la Comisión de Acusación de la Cámara, pero la corriente de la casa Char convocó a una reunión y cambió de decisión: en dicha curul estará Welfran Mendoza, del Atlántico. La reunión fue tensa.

Cambio Radical recusó a magistrada del CNE en proceso sobre la última curul a la Cámara por Cundinamarca

Aunque Fuad Char ha dicho que no le interesa quedarse con el partido, el otro sector piensa lo contrario y algunos de sus integrantes consideraron que se está desconociendo a Enrique Vargas Lleras. Hoy Char tiene ocho representantes y el vargasllerismo, tres (Cuenca, Julio César Triana y John Édgar Pérez). Si los acuerdos se cumplen, Cambio Radical tendrá la presidencia de la Comisión de Acusación durante el primer año del nuevo Congreso.