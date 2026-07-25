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Defensores de la Patria, el movimiento de Abelardo De La Espriella, podría obtener su personería jurídica en el CNE

El movimiento del presidente electo tendría los votos necesarios en el CNE para obtener reconocimiento como partido político.

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Redacción Confidenciales
25 de julio de 2026 a las 3:08 a. m.
La posible aprobación de la personería jurídica de Defensores de la Patria reconfiguraría el panorama político.
La posible aprobación de la personería jurídica de Defensores de la Patria reconfiguraría el panorama político. Foto: Cristian Bayona

Durante la primera semana de agosto, Abelardo De La Espriella será protagonista de dos noticias: se posesionará como presidente y el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría aprobar la personería jurídica de su movimiento, Defensores de la Patria. SEMANA confirmó que dos magistradas petristas estudian el expediente y, si nada extraordinario ocurre, el presidente del CNE, Benjamín Ortiz, convocará a sala plena. Allí, el Tigre tendría los votos asegurados.

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El argumento es sencillo: así como Petro obtuvo la personería de Colombia Humana en 2022, Defensores debería tenerla por el número de votos que De La Espriella obtuvo en las elecciones presidenciales (tanto en primera como en segunda vuelta). La posibilidad de que Abelardo tenga partido ha desatado un terremoto político.