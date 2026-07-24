Abelardo De La Espriella reveló pilar clave que tendrá su Gobierno: “La ideología nunca volverá a imponerse sobre la realidad”

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente electo Abelardo De La Espriella, sigue revelando detalles de cómo será su manera de gobernar a Colombia, una vez que se posesione el próximo 7 de agosto.

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El presidente entrante entregó varias pistas en temas clave para el país, como la economía y la forma de entregar resultados, queriendo marcar una diferencia frente a la política del actual Gobierno que está pronto a llegar a su final.

“Administraremos los recursos públicos con total responsabilidad, protegeremos la regla fiscal y recuperaremos la confianza en las finanzas públicas”, dijo De La Espriella.

Y agregó en uno de los apartes de un discurso que dio esta semana: “Ningún país puede construir prosperidad sobre el déficit permanente. En mi Gobierno, Colombia va a ser un país donde la palabra del Estado inspire confianza y donde invertir vuelva a ser una decisión segura queridos amigos voy a gobernar con base en la herencia no prejuicios”.

“La ideología nunca volverá a imponerse sobre la realidad, nunca queridos amigos en la patria milagro las decisiones se tomarán donde deben tomarse sobre la base de la ciencia, la técnica y los resultados”, puntualizó el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Entre tanto, la mano derecha de Abelardo De La Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, a través de su cuenta personal de X, reveló otros detalles de la agenda que viene adelantando previo a la posesión del nuevo Gobierno.

“Junto al presidente electo @ABDELAESPRIELLA y el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, anunciamos en Medellín la alianza más ambiciosa que este banco ha hecho con nuestro país: US$9.000 millones entre 2026 y 2030. El doble de lo que la CAF le ha entregado a cualquier gobierno en la historia reciente de Colombia”, manifestó Restrepo.

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Y concluyó en la publicación: “Es un cambio de modelo: pasamos de una relación tradicional de financiación a una alianza estratégica de largo plazo. Estos recursos van a cuatro frentes: Seguridad energética, Infraestructura para la productividad (puertos, aeropuertos, vías 4G/5G) Prosperidad e inclusión social (salud, educación, gobierno digital) y Fortalecimiento de los territorios y gobiernos locales. Es un voto de confianza en Colombia, en un momento en que el país más lo necesita. Vamos a trabajar con rigor para que cada peso se traduzca en resultados para la #PatriaMilagro”.