Nuevo ataque del excandidato Iván Cepeda al presidente electo Abelardo De La Espriella: “Un tramitador de las órdenes”

A menos de dos semanas de la posesión presidencial, el senador Iván Cepeda volvió a lanzar una dura crítica contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Esta vez lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que cuestionó su relación con Estados Unidos y puso en duda la independencia con la que ejercerá el poder.

Confirman que un presidente latinoamericano no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

“El embajador Abelardo De La Espriella“, escribió Cepeda al iniciar su publicación. Luego afirmó que, a partir del próximo 7 de agosto, “al mando del Estado colombiano quedará un ciudadano de una potencia extranjera”.

El congresista fue más allá y sostuvo que el mandatario electo será “un embajador plenipotenciario, un tramitador de las órdenes, las políticas y los intereses” de ese país, haciendo referencia a Estados Unidos.

Gustavo Petro insistió en la posesión de Abelardo De La Espriella en una guarnición militar: “No doy permiso”

Abelardo De La Espriella pedirá que Estados Unidos verifique posible compra de votos. Foto: SEMANA, Getty

La publicación se suma a la cadena de cuestionamientos que Cepeda ha dirigido en las últimas semanas contra De La Espriella, especialmente por la cercanía que, según el senador, mantiene con Washington y por las señales de política exterior que ha dado el Gobierno entrante.

Hasta el momento, el presidente electo no se ha pronunciado sobre este nuevo señalamiento. Entretanto, el intercambio de críticas entre deferentes sectores de la política colombiana, tanto de derechas como de izquierdas, mantiene vivo el pulso político en la antesala del cambio de gobierno.