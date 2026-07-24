“Dejen de decirles a los colombianos que todos están cumpliendo con la verdad”: Deisy Dorelly Guanaro a Alejandro Ramelli, presidente de la JEP

La presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), Deisy Dorelly Guanaro, quien es víctima de las Farc, se fue de frente contra el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de su cuenta en X, Guanaro, que a los 11 años engrosó la lista de niños secuestrados por las Farc, cuestionó una reciente entrevista de Ramelli, donde este dijo, entre varias cosas más: “Si acaban con la JEP, es negarle la reconciliación a Colombia”.

La JEP: un infierno para las víctimas, un paraíso para los victimarios

Tras lo anterior, la presidenta de Fevcol respondió a través de X: “Eso es falso, señor Alejandro Ramelli. Si de verdad los comparecientes están cumpliendo el Acuerdo de La Habana, ¿por qué Sandra Ramírez no ha sido incluida e investigada en el Caso 07 por las denuncias que he presentado? ¿Por qué, después de más de un año y medio, sigo sin una respuesta? Dejen de decirles a los colombianos que todos están cumpliendo con la verdad. Mi experiencia me dice lo contrario. Mientras las víctimas seguimos esperando justicia, los responsables continúan paseando por Europa como Timochenko. #LaJEPMiente”.

En otro mensaje en esa misma red social, esta mañana de viernes 24 de julio, Guanaro mostró su rechazo al magistrado Ramelli.

“Después de Timochenko, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez, hay otro nombre que me produce el mismo rechazo: Alejandro Ramelli. Como víctima, considero que durante años ha sido el rostro de una justicia que terminó favoreciendo a los responsables de graves crímenes de las Farc, hoy partido Comunes. Ojalá ese señor deje de dirigir ese tribunal de impunidad”, manifestó.