En la tarde de este 3 de septiembre, Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento forzado de las Farc, puso en conocimiento de la opinión pública una situación que se dio con un funcionario de la JEP durante los últimos días.

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A través de un trino, Guanaro expuso el caso, que concretamente es con un funcionario perteneciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Aseguró que fue denunciada penalmente luego de que hiciera una denuncia a la vez por la situación difícil con los esquemas de seguridad de las víctimas de este grupo armado.

La víctima de reclutamiento forzado Deisy Dorelly Guanaro aseguró que enfrenta una denuncia penal luego de cuestionar públicamente las dificultades que, según afirma, existen con los esquemas de seguridad para las víctimas. Foto: AFP

“Jamás había sido denunciada en mi vida. Soy una mujer humilde, íntegra y honesta que decidió contar su historia y su dolor, no solo por mí, sino por miles de sobrevivientes que seguimos buscando verdad, justicia”, detalló en el trino.

Detalló además que una de sus luchas con la JEP era guardar la esperanza de que quienes les hicieron daño a las víctimas respondieran ante la justicia. Sin embargo, ha encontrado otro panorama.

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“Lo único que he encontrado ha sido persecución, amenazas de muerte, burlas, estigmatización y zozobra”, precisó.

Deisy Dorelly Guanaro aseguró en un trino que, pese a ser víctima de reclutamiento forzado de las Farc, enfrenta una denuncia penal por parte de un funcionario de la JEP luego de hacer públicas sus críticas y cuestionamientos sobre la protección de las víctimas. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

Además, aseguró que, tras contar la verdad y buscar justicia, además de pedir que los responsables respondan, fue denunciada por quienes deberían protegerla.

“Pero no me van a callar. Al contrario, seguiré hablando y luchando con más fuerza por las víctimas, No me van a callar”, indicó.

Adicional a ello, Guanaro aprovechó para adjuntar la denuncia hecha en la Fiscalía General de la Nación y para poner en la opinión pública lo que considera es una injusticia.

“A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la Unidad de Investigación y Acusación. Mientras tanto, de la victimaria no sabemos dónde está y ni siquiera fue incluida en el Caso 07. ¿Cómo se explica que la UIA tenga tiempo para denunciar a quien denuncia, mientras quien debe responder sigue por fuera del Caso 07? Ahí está la respuesta de la JEP”, añadió.

Guanaro cuestionó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP haya presentado una denuncia en su contra, mientras reclamó que la exintegrante de las Farc Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, no haya sido incluida en el Caso 07 de la jurisdicción. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ