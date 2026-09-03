Abelardo De La Espriella tomó decisión tras golpe judicial que recibió el nuevo modelo de pasaportes que dejó Petro

En medio de la sorpresiva decisión que se conoció por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de suspender de manera provisional los convenios del nuevo modelo de pasaportes que dejó el expresidente Gustavo Petro, se conoció la reacción de Abelardo De La Espriella.

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Fue por medio de su cuenta personal de X: “Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada. ¡Firme por la Patria!”.

Además, el Gobierno nacional por medio del ministro del Interior, Rodrigo Lora, y el canciller Omar Bula, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía sobre la expedición del documento.

“En el marco de una acción popular, tomó una decisión como medida cautelar que básicamente suspende los efectos de un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la imprenta. ¿Qué efectos produce esa suspensión? Primero, que no se pueden hacer pagos de la Cancillería a la Imprenta para la adquisición con Portugal de nuevos pasaportes. Y en segundo lugar, que prohíbe distribución y personalización de pasaportes”, expresó Lara.

Y agregó: “Sin embargo, los colombianos pueden estar perfectamente tranquilos. Sí, esto es un parte de calma que queremos dar a todos los colombianos. Vamos a pedir unas aclaraciones al Tribunal para ajustarnos a las posibilidades jurídicas y técnicas de este proceso. Tenemos en stock en este momento 600 mil pasaportes, 410 mil en este momento”.

“El señor presidente ha sido enfático y quiere que le mandemos este mensaje de calma al país. En la Imprenta, como muy bien dijo el señor canciller, hay 410 mil pasaportes y el consumo mensual es de 150 mil. 150 mil, o sea que estamos hablando de cuatro meses o un poco más, pero entre tanto estaremos obviamente tomando todas las medidas necesarias para que después de ese periodo haya la continuidad que requiere la ciudadanía colombiana. Y llegan 190 mil más el 10 de septiembre”, recalcó el ministro del Interior.

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Finalmente, agregó: “Naturalmente tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior estamos revisando el alcance del fallo, se presentarán las solicitudes de aclaración. El fallo es claro, el juez es contundente. Hay que garantizar la continuidad del servicio y eso lo vamos a hacer tanto la Cancillería como la Imprenta para que los colombianos estén total y absolutamente tranquilos. Y esta ventana, este stock de pasaportes nos da un tiempo más que suficiente para preparar una respuesta contingente y que no vaya a faltar en ningún momento un pasaporte o el servicio de expedición de pasaportes para los colombianos”.