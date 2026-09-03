El partido Alianza Verde tomó la decisión de declararse independiente del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Así lo anunció el representante Mauricio Toro, tras un encuentro de la Dirección Nacional, donde 33 integrantes votaron por esa idea, mientras que solo ocho pidieron ser de oposición.

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“Hace unos minutos la Alianza Verde acaba de declarar el partido Alianza Verde en independencia al Gobierno de Abelardo De La Espriella. En mi caso personal acato esa decisión mayoritaria y haré una independencia deliberativa como nos enseñaba el profesor Antanas Mockus”, aseguró Toro.

El representante agregó que criticará las iniciativas que vayan en contra de sus posiciones y causas, como los temas relacionados a la comunidad LGBTI, el medioambiente y los emprendedores.

“Pero también acompañaré todas las iniciativas que vayan a favor de la educación, de los derechos, de la igualdad y de la equidad y sobre todo de la seguridad que para nosotros es tan importante en este país para un equilibrio de la economía”, dijo.

Toro señaló que esperará cómo se desarrolla el Gobierno de Abelardo De La Espriella y criticará lo que sea necesario mientras que apoyará las ideas que le sirvan al país.

La decisión se interpreta como una derrota para el sector petrista de la Alianza Verde que buscaba que la colectividad se declarara en oposición a De La Espriella para sumar esos votos a las bancadas de ese sector, entre las que está el Pacto Histórico.

Ese sector petrista ya ha tenido derrotas recientemente, como sucedió con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde, ante la imposibilidad de hacer acuerdos con el petrismo, ocho votos de la Alianza Verde terminaron dándole el cupo al magistrado Gersel Pérez, de Cambio Radical.

La Alianza Verde se declaró en independencia a Abelardo De La Espriella. Foto: La Alianza Verde/Presidencia.

En ese sentido hoy la Alianza Verde estaría más alejada del petrismo, ya que se había acercado por momentos a ese sector y varios de sus integrantes respaldaron al proyecto de Iván Cepeda en las pasadas elecciones presidenciales.

Uno de los que había solicitado que fueran oposición fue el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca. “Una oposición capaz de reconocer y apoyar lo bueno. Una oposición que sea propositiva. Una oposición que defienda los derechos de los colombianos. Una oposición con el sello propio del partido Verde”, dijo el congresista.

Otro de los que estaba alineado con ese propósito era el exministro de Trabajo Antonio Sanguino. Según dijo, no tendrían las mayorías porque varios miembros que hacían parte de la dirección nacional no han podido volver a participar de esas decisiones.