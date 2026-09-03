Alianza Verde definirá la postura que asumirá con el Gobierno de Abelardo De La Espriella

La Alianza Verde establecerá este jueves cuál postura asumirá frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Aunque todo indicaría que se declararía en oposición y se sumaría al bloque del Pacto Histórico, hay sectores que sugieren identificarse como independiente.

El congresista Jaime Raúl Salamanca indicó que la colectividad debe ser oposición: “Una oposición capaz de reconocer y apoyar lo bueno. Una oposición que sea propositiva. Una oposición que defienda los derechos de los colombianos. Una oposición con el sello propio del partido Verde”.

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Lo mismo sugirió el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien reveló los inconvenientes que tienen dentro de la organización. Según su versión, algunos integrantes de la dirección nacional que fueron funcionarios durante la administración de Petro no han podido retornar a ese organismo.

Esa condición, de acuerdo con Sanguino, la tendrían él y Martha Alfonso, exrepresentante a la Cámara; Diana Alejandra Rodríguez, exasesora del Ministerio de Salud; Angélica Marín, exviceministra de Defensa; y Jorge Londoño, exministro de Justicia y exdirector del Sena.

“Debimos cesar temporalmente nuestras funciones partidarias en virtud de nuestro ejercicio como servidores públicos en el gobierno del cambio. Inexplicablemente, se nos ha negado ejercer nuestros plenos derechos y retornar a este organismo”, dijo Sanguino, aludiendo a la dirección nacional.

En medio de la controversia, ellos enviaron una carta pública a los miembros de la dirección proponiendo dos posturas. Primero, confirmar la declaración de desacuerdo. Unirse a una coalición de izquierda alternativa para desafiar al Gobierno nacional y participar juntos en las elecciones regionales del próximo año.