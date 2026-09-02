El expresidente Gustavo Petro revela por qué lo incluyeron en la lista Clinton y dice que no “tenía ni idea qué era eso”

El expresidente Gustavo Petro está en México y allí le concedió una entrevista al exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, quien le preguntó por su situación actual.

Petro, quien dejó el gobierno en medio de escándalos de presunta corrupción, le respondió de todo a Correa y reveló el por qué fue incluido en la Lista Clinton, situación que lo tiene en problemas.

Petro dijo que too inició por cuenta de las redes sociales ya que, según él, a través de las plataformas se empezó a crear un “discurso de odio”.

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“Vivimos en un mundo de la mentira y eso es lamentable. A través de la mentira manipulan a las personas y eso es lamentable”, dijo.

Agregó: “Cuando yo elevé la voz con todo lo que estaba pasando con Palestina, pues me volví blanco de Estados Unidos, ahí es cuando me pasa todo lo que me está pasando. Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas me meten a la Lista Ofac”.

Según Petro, cuando empezó a defender a Palestina fue blanco de los ataques de Estados Unidos.

“Empiezan a atacar a todos los que se opusieron al genocidio y eso es lamentable. Yo solo pedí la verdad”.

Además, dijo que no tenia idea de qué era esa lista y que lo sorprendió cuando fue incluido.

“Yo no sabía qué era esa lista, supe ahora que es una lista para luchar contra el narcotráfico, pero es una persecución mundial contra el progresismo”.

Petro dijo que sostuvo un diálogo con Donald Trump, conversación que calificó como “mágica”, y que allí vivió que había una división en la “cúpula” de Estados Unidos.

“Me dijeron que yo era un mal hombre y que se dieron cuenta que no era cierto. Trump tiene un círculo que no es tan pragmático y esa realidad es por donde se debilita el poder de la extrema derecha en Estados Unidos”.

Aunque Petro cuando estuvo en la Casa de Nariño dijo varias cosas sobre su inclusión en la Lista Clinton, la realidad es que es la primera vez en que entrega detalles concretos sobre lo que pasó.

Según el exmandatario hay un interés en incluirlo en temas relacionados con el narcotráfico y que todo eso obedece a una “persecución política” por defender los intereses de Palestina.

El pasado 21 de agosto el Senado autorizó el viaje de Gustavo Petro a México y una semana antes se le dio vía libre para que salga del país durante un año sin problema alguno.

En su momento, el expresidente Gustavo Petro solicitó así la autorización al Congreso: “En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5.ª de 1992 (reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”.