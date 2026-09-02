Abelardo De La Espriella dijo que “quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente”. Ordenó proteger a los magistrados

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció su respaldo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pidieron que se les reforzara su seguridad luego de que el país conociera que una oficina, ubicada en el piso 26 de la Procuraduría, en Bogotá, fue impactada con un balazo.

El magistrado de la Corte José Joaquín Urbano envió una carta al presidente de la Sala Penal y de la Corte Suprema de Justicia en la cual se refirió al episodio en el que el procurador delegado Pedro Luis Bonilla encontró el impacto de arma de fuego en la ventana de su oficina. Él y el jefe del organismo disciplinario adelantan una investigación contra el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez.

El rastro del impacto de la bala quedó en una ventana del piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá. Foto: Suministro

Ante esto, el presidente pidió a la Unidad Nacional de Protección y la Policía tomar medidas urgentes para blindar a los togados.

“He recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados”, dijo el presidente.

“He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección”, añadió.

Y envió lo que él llamó un mensaje inequívoco: “Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República. En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”.

Y remató: “Sea quien sea que esté detrás de estas amenazas —KiKo Gómez o cualquier otro— será identificado, perseguido y llevado ante la justicia. Que quede claro cómo son las cosas con este Gobierno: las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”.

En el piso 26, de la Procuraduría en Bogotá, se investiga al exgobernador de La Guajira, Kilo Gómez. Foto: Colprensa

Ante lo ocurrido en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, fuentes de la Dijín de la Policía le confirmaron a SEMANA que, después del reporte, abrieron una investigación previa para esclarecer el modo, los hechos, el lugar y los presuntos responsables.

Los investigadores detrás de esta investigación han descartado preliminarmente el uso de un francotirador, de un fusil o de un arma de largo alcance. Por ahora, el proyectil de la bala dejaría en evidencia que provino de los cerros orientales de Bogotá.

Sin embargo, desde la Policía han explicado que la primera teoría estaría relacionada con el uso de una pistola y la posibilidad de una bala perdida que terminó en el piso 26 del ente de control.