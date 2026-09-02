“Pido a Dios que te dé fortaleza necesaria para afrontar este momento”: Abelardo De La Espriella escribió sentida carta a Viviane Morales

La renuncia de la ministra de Educación, Viviane Morales, fue sorpresiva. Y tomó a todos los sectores políticos del país con asombro. Se posesionó el 7 de agosto pasado, no estuvo un mes en el cargo, pero el peso de una ejecutiva que fue fiscal general de la nación se sintió en las primeras semanas del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El Tigre, a juzgar por las sentidas carta se escribieron y donde hicieron oficial la renuncia y la aceptación de la dimisión al cargo, fue el más sorprendido. Pero a la vez, el más considerado.

Con su voz, no de jefe de Estado sino de amigo, le dejó claro al país que Viviane Morales no hará parte de la Patria Milagro por asuntos personales que la obligan a distanciarse de la responsabilidad de un cargo que amerita gran disposición de tiempo.

Viviane Morales y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA.

Morales escribió el 31 de agosto una carta dirigida a Abelardo De La Espriella donde le notificó la difícil situación personal por la que atraviesa.

“Tuve la oportunidad de contarle personalmente en días pasados una situación familiar casi inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata. Esa circunstancia, señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación a partir del próximo 7 de septiembre”.

Por supuesto, reconoció la exfiscal, “siento una gran nostalgia al dejar de ser parte del extraordinario equipo que bajo su liderazgo empieza a construir la Patria milagro. Mi oración lo acompañará diariamente”. Y procedió a citar un versículo de la Biblia: “El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”.

Viviane Morales, ministra de educación, precedió esta semana la Junta Directiva del Icetex. Foto: ICETEX / API

Abelardo De La Espriella le respondió la misiva este 2 de septiembre.

“Acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado y que he tenido el privilegio de conocer de primera mano desde hace décadas”, le dijo el presidente.

El jefe de Estado le confesó que no le hablaba como presidente sino como amigo.

“Me duele profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”, le expresó.

Y siguió: “Quiero que sepas, que no estás sola. Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones. Le pido a Dios que te de la fortaleza necesaria para afrontar este momento, que lleve paz a tu corazón, que sostenga a tu familia y que muy pronto, cuando mires hacia atrás, puedas comprender también el propósito de este difícil camino”.

Ilva Miriam Hoyos, la nueva ministra de Educación. Foto: Guillermo Torres

Y remató: “Hoy dejas el Ministerio de Educación, pero no esta causa ni esta tu casa. Aquí permanecerán las puertas abiertas para ti, y más importante aún, permanecerá intacto el afecto de quienes hemos tenido la fortuna de caminar a tu lado”.

“Ve tranquila a cuidar a los tuyos. Que Dios te bendiga, te sostenga y te acompañe siempre”, le dijo el presidente a Viviane Morales.

La nueva ministra de Educación es la exprocuradora Ilva Myriam Hoyos.