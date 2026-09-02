Linda Caicedo le da contundente triunfo al Real Madrid: gol salvador y clasificación a Champions League

Partido de locura que tuvo a Linda Caicedo como gran protagonista. Real Madrid se clasificó para la primera ronda de la Women’s Champions League por sexta temporada, seguida después de eliminar al Ajax de Países Bajos en la tercera ronda clasificatoria.

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Real Madrid ya había ganado el partido de ida en Ámsterdam, pero ratificó su pase con un nuevo triunfo en el estadio Alfredo Di Stéfano, esta vez remontando un gol en contra con los tantos de Felicia Schröder y Linda Caicedo en el final.

Las dirigidas por Pau Quesada no desentonan en sus intenciones de avanzar hasta las fases finales de la Champions, con Linda Caicedo como gran figura con un gol agónico en la vuelta en España, y siendo superior al rival con superioridad táctica.

El 2-0 en la ida, inspiraron a Schröder y Toletti con sendos remates apenas iniciando el compromiso y ya avisaban de querer ganar y alargar la ventaja. Luego, el Madrid esperó en su campo al Ajax ante el acelerado comienzo y así buscó un juego más directo con transiciones rápidas.

Eso permitió a su rival acercarse al área de Frohms, pero las madridistas también se mostraron contundentes atrás y mantuvieron la portería a cero en la primera parte.

Linda Caicedo celebra con el Real Madrid. Foto: Real Madrid FEM

El Ajax se adelantó a los tres minutos de la reanudación en una jugada aislada que remató a la escuadra Snoeijs. Lejos de acusar la presión visitante, las de Pau Quesada respondieron de inmediato.

El gol en contra las activó y pasaron a la ofensiva. Schröder, Toletti y Elisa lo intentaron sin suerte, pero en el minuto 58 la delantera sueca, con un gran cabezazo a centro de Eva Navarro, batió a Liefting para igualar el marcador.

Linda Caicedo alargó la ventaja

Real Madrid pasó a tener el control del partido a partir de una presión alta y con el técnico moviendo el banquillo para dar frescura al equipo con la entrada de Lakrar, Linda Caicedo y Caruso.

La volante italiana estuvo cerca del segundo en una jugada que desbarató la portera rival en el 79’. Pero las cosas no pararon ahí, las madridistas fueron incisivas en el tramo final y buscaron la victoria hasta que obtuvieron la recompensa en el tiempo añadido con una jugada individual de Linda Caicedo en el minuto 96.

GOLAZ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ de Linda Caicedo para remontar el partido, sumar la 3ª victoria de la temporada y, otro año más, estar en la Fase Final de la UWCL. #HalaMadrid | #UWCL pic.twitter.com/GJKhQrOoqe — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) September 2, 2026

De esta manera, se sellaba la presencia madridista entre los 18 equipos que estarán en el sorteo de la Women’s Champions League.