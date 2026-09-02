Gamero llega a Millonarios y habría revuelo con Radamel Falcao García: así sería el negocio para volver

Radamel Falcao García está en el corazón de Millonarios y siempre será recordado como uno de sus máximos ídolos luego de haber cumplido el sueño de vestir la camiseta azul en años anteriores. Más allá de que no pudo ser campeón y que las lesiones le pasaron factura, el vínculo del ‘Tigre’ con la hinchada es muy fuerte.

Juan Fernando Quintero definió su futuro en Selección Colombia: anuncio oficial golpea a los hinchas

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Muchos en Millonarios quisieran verlo de vuelta. Y aunque su nombre está en estos momentos en un segundo plano por la situación técnica, un tercer ciclo no suena descabellado para muchos sectores de la hinchada. Lo único cierto, por ahora, tras la salida sorpresiva de Fabián Bustos, es que Alberto Gamero será su reemplazante y otra vez el DT en propiedad, luego de un primer período de cinco años y un título de Liga.

Cabe recordar que Alberto Gamero estaba en Panamá en días pasados, cuando se enteró de la salida de Fabián Bustos y comenzó a estar más pendiente de su teléfono. En cuestión de horas hizo contacto con la dirigencia de Millonarios y estableció sus condiciones para regresar a la dirección técnica. Fue un tema de un día para otro y ‘Tito’ regresa tras su renuncia el 31 de diciembre de 2024.

Pese a la coyuntura, la llegada de Alberto Gamero como reemplazo de Fabián Bustos genera controversia entre los hinchas. Algunos están felices y con expectativa por el buen recuerdo que dejó de su fútbol, pero otro sector se muestra preocupado por los pocos títulos que dejó y sus presentaciones a nivel internacional.

Falcao García y Alberto Gamero siempre tuvieron buena relación en Millonarios Foto: Getty Images

Precisamente, fue Alberto el encargado de darle la bienvenida a Falcao cuando rompió el mercado de pases en Colombia en junio de 2024. La locura en la hinchada se desató, pero en enero de 2025 le dio paso a David González, quien estuvo con Radamel en ese primer semestre.

¿Radamel Falcao García vuelve a Millonarios?

En días pasados, tras el partido ‘Levantemos a Colomba’, propuesta de Mario Alberto Yepes, donde se reunieron varios de los ídolos del fútbol colombiano en un evento en El Campín de Bogotá por los damnificados del terremoto que afectó el suroccidente del país, Falcao García se refirió a sus posibilidades para volver a Millonarios.

Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El periodista le recordó las palabras del director deportivo, Ariel Michaloutsos, quien había afirmado que el portón del club azul está siempre abierto para él. Radamel agradeció esos elogios y destacó que existe mucha calidad humana y que durante su paso por el equipo construyó muchos vínculos. La vuelta de Gamero podría abrirle otra oportunidad y otras funciones en el Embajador.

Radamel Falcao se mostró abierto para regresar a Millonarios y confesó que está dispuesto a ayudar de una u otra manera en el club. Con la oficialidad de Gamero, su nombre puede aparecer para involucrarse de diferentes formas y aportar desde otros cargos, más allá de firmar como jugador profesional, posibilidad que ya parece lejana.

🗣️ "Los vínculos que generamos en Millonarios fueron muy fuertes y ojalá que pueda acompañarlos de una o otra manera"



👉 Falcao no cierra la posibilidad de seguir ligado a Millonarios y no le cierra la puerta al club #ASColombia



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Millonarios está a horas de hacer oficial el anuncio de Alberto Gamero, a la expectativa de si acercan a Radamel Falcao García al proyecto.