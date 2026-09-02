Primera foto de Tadej Pogačar tras su cirugía de clavícula: así luce luego de la brutal caída

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, Urška Žigart, pareja de Tadej Pogačar, publicó la primera foto que se conoce del ciclista esloveno de 27 años luego de su cirugía de clavícula.

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A Pogačar le realizaron la intervención quirúrgica el pasado 31 de agosto, según contó el médico del equipo UAE Emirates, Adrian Rotunno.

En la imagen se aprecia a Pogačar de pie, con su brazo izquierdo vendado y colgando, pues fue en ese lado donde le hicieron la cirugía. Además, el esloveno aún tiene moretones, vendas y heridas que son visibles a simple vista, y que generan bastante ruido entre la prensa y los aficionados.

Primera foto de Tadej Pogačar luego de la cirugía en su clavícula izquierda, producto de la brutal caída en la etapa 8 de la Vuelta a España. Foto: Instagram - @urskazigart

Pogačar ya salió de la clínica

Este mismo miércoles, La Gazzetta dello Sport informó que Pogačar dejó el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona luego de la cirugía. Lo que viene ahora para el ciclista de élite internacional es la recuperación.

Y es que la salud de Pogačar ha sido un tema que ha estado en boca de todos en las últimas horas. Su caída fue el pasado 29 de agosto, en la etapa 8 de la Vuelta a España, y debido a una conmoción cerebral, sin secuelas neurológicas, la cirugía de su clavícula izquierda debió esperar un par de horas más.

El parte médico, dado por el doctor Rotunno, fue: “Conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

Ya el 31 de agosto, llegó una segunda actualización médica: “Esta tarde, Tadej se sometió a una cirugía exitosa en su clavícula izquierda después de recibir el visto bueno para proceder con la operación. El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento postoperatorio”.

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Esta cerró con: “Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del personal médico del equipo. Continuaremos monitoreando de cerca su progreso durante todo el proceso de recuperación”.

🏥 @TamauPogi Medical Update



Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.



The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026

Ahora se está a la espera de un nuevo parte, ya sea desde el equipo o en las cuentas oficiales de Pogačar, donde detallen cómo avanza la recuperación. Además, se sigue a la expectativa de conocer en qué fecha Pogi podrá regresar a las competencias de primer nivel, donde está acostumbrado a brillar.