Ciclismo

Primera foto de Tadej Pogačar tras su cirugía de clavícula: así luce luego de la brutal caída

La pareja de Pogačar publicó en sus redes sociales cómo avanza la recuperación del corredor del UAE Team Emirates.

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Redacción Deportes
2 de septiembre de 2026 a las 5:29 p. m.
La pareja de Tadej Pogačar, Urška Žigart, publicó una fotografía del ciclista esloveno luego de la cirugía de clavícula.
La pareja de Tadej Pogačar, Urška Žigart, publicó una fotografía del ciclista esloveno luego de la cirugía de clavícula. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Instagram - @urskazigart

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, Urška Žigart, pareja de Tadej Pogačar, publicó la primera foto que se conoce del ciclista esloveno de 27 años luego de su cirugía de clavícula.

ALTO DE AITANA, SPAIN - AUGUST 30: (L-R) Mads Pedersen of Denmark and Team Lidl - Trek, Jordan Labrosse of France and Team Decathlon CMA CGM and Raul Garcia Pierna of Spain and Movistar Team compete during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 9 a 187.4km stage from Villajoyosa to Alto de Aitana 1544m / #UCIWT / on August 30, 2026 in Alto de Aitana, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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A Pogačar le realizaron la intervención quirúrgica el pasado 31 de agosto, según contó el médico del equipo UAE Emirates, Adrian Rotunno.

En la imagen se aprecia a Pogačar de pie, con su brazo izquierdo vendado y colgando, pues fue en ese lado donde le hicieron la cirugía. Además, el esloveno aún tiene moretones, vendas y heridas que son visibles a simple vista, y que generan bastante ruido entre la prensa y los aficionados.

Primera foto de Tadej Pogacar luego de la cirugía en su clavícula izquierda, producto de la brutal caída en la etapa 8 de la Vuelta a España.
Primera foto de Tadej Pogačar luego de la cirugía en su clavícula izquierda, producto de la brutal caída en la etapa 8 de la Vuelta a España. Foto: Instagram - @urskazigart

Pogačar ya salió de la clínica

Este mismo miércoles, La Gazzetta dello Sport informó que Pogačar dejó el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona luego de la cirugía. Lo que viene ahora para el ciclista de élite internacional es la recuperación.

Y es que la salud de Pogačar ha sido un tema que ha estado en boca de todos en las últimas horas. Su caída fue el pasado 29 de agosto, en la etapa 8 de la Vuelta a España, y debido a una conmoción cerebral, sin secuelas neurológicas, la cirugía de su clavícula izquierda debió esperar un par de horas más.

El parte médico, dado por el doctor Rotunno, fue: “Conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”.

Ya el 31 de agosto, llegó una segunda actualización médica: “Esta tarde, Tadej se sometió a una cirugía exitosa en su clavícula izquierda después de recibir el visto bueno para proceder con la operación. El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento postoperatorio”.

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Esta cerró con: “Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del personal médico del equipo. Continuaremos monitoreando de cerca su progreso durante todo el proceso de recuperación”.

Ahora se está a la espera de un nuevo parte, ya sea desde el equipo o en las cuentas oficiales de Pogačar, donde detallen cómo avanza la recuperación. Además, se sigue a la expectativa de conocer en qué fecha Pogi podrá regresar a las competencias de primer nivel, donde está acostumbrado a brillar.