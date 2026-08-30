Pogačar reapareció con impactante foto desde el hospital: así se ve tras brutal caída en la Vuelta a España

El esloveno Tadej Pogačar, que el sábado abandonó la Vuelta a España tras una dura caída, reapareció en redes sociales este domingo con una foto desde el hospital con la canción del grupo Bee Gees “Stayin’ alive” (seguir vivo).

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Pogačar, firme líder de La Vuelta hasta su caída, saludó a sus seguidores en su cuenta de Instagram con una foto en la que se le ve en una cama del hospital con un collarín cervical.

El esloveno muestra también un apósito junto la ceja derecha, así como en su mano derecha, con la que hace su habitual gesto con el índice y el meñique levantados.

El ciclista del UAE acompaña su foto con la música de la canción “Stayin’ alive” de los Bee Gees con lo que parece mostrarse animado, a la espera de pasar por el quirófano para operarse de la clavícula.

Tadej Pogačar y su primera foto desde el hospital. Foto: Instagram: @tadejpogacar

Pogačar se cayó este sábado en la octava etapa de la Vuelta a España a 32 km de la meta en la localidad valenciana de Xeraco, que, en principio, se presentaba como de transición y que terminó con una victoria al esprint del francés Bryan Coquard.

Según el parte médico facilitado por su equipo, el esloveno, que apuntaba a ganar la ronda española, sufrió un “conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones”.

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“Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral”, añadió el UAE.

El equipo no precisa hasta el momento su tiempo de baja, pero su situación parece descartar que pueda defender su título mundial a finales de septiembre en Canadá.

No obstante, todo dependerá de cómo salga de la cirugía y de cómo avance su recuperación.