Antonella Petro apareció en video junto a Gustavo Petro e imitó polémicas frases que dijo su papá como presidente: “El multiverso”

Antonella Petro, hija menor de Gustavo Petro, ha llamado la atención de los curiosos y usuarios de redes sociales, por el tipo de contenido que ha movido desde hace meses. La joven se ha mostrado interesada por tocar ciertos temas, lanzando perspectivas que manejaba sobre el país.

Andrea Petro habló sobre su relación con Antonella y Sofía Petro, sus hermanas, y dejó situación en evidencia: “Una fractura interna”

Recientemente, la joven fue foco de miradas luego de publicar un inesperado video junto a su progenitor, con quien intercambió algunas palabras. Este post fue realizado antes de salir de la Casa de Nariño, ya que se les ve caminando por el sitio.

Antonella Petro quiso hacer una dinámica con Gustavo Petro, mostrándole cómo lo imitaba al momento de hablar y dar sus discursos. Ella lo calificó como un “multiverso Petro”, ya que lograba remedarlo muy bien.

La interacción entre ambos dejó a la vista lo bien que se llevan, al punto de ver cómo le hablaba el exmandatario a su hija por estas ideas de contenido.

“Bueno, señor Gustavo Petro. ¿Usted sabe que yo lo imito?”, dijo Antonella al inicio del clip.

“Yo no sabía. Imítame mi pensamiento. No, tampoco. Crea tu pensamiento, pero hazte también que te enseñé”, respondió el político.

Al inicio de la dinámica, la joven revivió comentarios que hicieron al respecto de su llegada al poder en 2022.

“¿Cómo es posible que haya llegado un fascista a Colombia? (...) Se están cayendo las banderas rojas de Gaitán y de Galán”, comentó con el tono de su papá.

“Es que siempre ha habido y hay dialéctica. El principio de contradicción, yin yang, si lo quieres, pues hace que una sociedad como la colombiana sea contradictoria. Y hay dos fuerzas: Yo les llamaría ‘Colombia libre, Colombia sierva’. Cuando tenemos la oportunidad de la libertad y la democracia, vamos al fascismo”, explicó.

Antonella no se quedó allí y revivió las polémicas frases que lanzó su papá en diferentes discursos y apariciones, imitándolo con el movimiento de manos.

Antonella Petro: “Bueno, ahora voy a decir frases muy emblemáticas como: ‘Los noto asustados’”

Gustavo Petro: “Y están asustados”

Antonella Petro: “The Walking Dead”

Gustavo Petro: “Si se es esclavo y se pierde la esperanza, zombis”

Antonella Petro: “Bueno, señor Gustavo Petro, muchas gracias por el espacio”

Gustavo Petro: “Siempre tendrás el espacio en mi corazón”

El post termina con ambos dándose un abrazo, mientras plasman la química que hay entre padre e hija.