Gustavo Bolívar enciende alarmas por guerra interna en el Pacto y defiende a Petro y a Cepeda: “Desde afuera y desde dentro llueve dinamita”

Gustavo Bolívar salió en defensa del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda por los ataques que han recibido y que, incluso, han llegado desde la interna del Pacto Histórico.

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A través de su cuenta de X, el exsenador publicó un extenso trino que tituló: ‘Sobre los ataques a Petro y a Cepeda’. En este, señaló que si bien se han cometido errores y se seguirán teniendo, cree que el Pacto está siendo “dinamitado” desde dos frentes.

El primero es la ultraderecha que, según el excongresista, se encarga de agigantar cada error y hasta lo vuelve tendencia. El segundo es la “militancia que cae en la trampa y entra en esa conversación”.

“Es decir desde afuera y desde dentro llueve dinamita. Y en el fondo lo que hay es una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales, cuatro años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa”, señaló.

En ese sentido, aseguró que si no hay un partido organizado y no se ganan espacios en el 2027, es prácticamente imposible que cualquier campaña presidencial tenga frutos.

Gustavo Bolívar y Gustavo Petro Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Bolívar confesó que le duele ver como “vapulean” a Petro y a Cepeda, quienes más allá de los errores que han podido cometer, de acuerdo con él, han arriesgado sus vidas para lograr que el progresismo se convierta en el partido político más grande de Colombia.

“Olvidarse de quién es Petro, de lo que ha hecho, de lo que ha arriesgado, de lo que ha enfrentado, solo por partir el movimiento en busca de un fin personal es bajo y ruin”, escribió.

El también exdirector del DPS fue más allá y sostuvo que, con pocas excepciones, la mayoría de los integrantes del Pacto tienen un nombre y una curul gracias a lo que ha construido el expresidente.

“Muchos (as) son reconocidos (as) porque Petro los nombró ministros y ministras, porque les facilitó estar en una lista cerrada al Congreso o a los concejos. Desconocer eso es deslealtad absoluta”, dijo.

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Por lo mismo, calificó como “torpe, mezquino y desagradecido” que muchos ahora quieran borrar la lucha del exjefe de Estado y más de 40 años de historia por el simple hecho de que tienen una curul en el Congreso.

Bolívar dejó en claro que no se trata de un “culto al caudillismo”, sino de respeto por la lucha y la trayectoria que ha tenido el líder máximo del Pacto Histórico. “Las bases nos están mirando. Saben a quien pertenecen esas cuentas desde las que están tratando de dividir el partido”, aseveró.

“Y no es porque no se pueda criticar. Hoy critiqué la equivocación de los 5 compañeros de la Comisión de Acusaciones, que no se pueden crucificar después de dedicar sus vidas a esta lucha. También he criticado la corrupción y lo que ha hecho Juliana Guerrero. A Gabriela nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide. Se trata de corregir y seguir adelante, pero jamás, jamás, jamás, jamás pisoteando a nuestros líderes”, añadió.

Por todo esto, el exsenador le hizo un llamado a sus compañeros para que exista una verdadera unión y se pueda seguir adelante con el proyecto. De hecho, señaló que el verdadero reto es ganar en el 2027 y recordó que el “adversario” es el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Finalmente, pidió respeto y ser agradecidos con los líderes que han llevado al progresismo hasta este punto. “Más bien pongámonos de acuerdo en las reglas, en los estatutos para que nadie pisotee a nadie”, apuntó.

“Para que gane el que más trabaje y no el que más cizaña siembre. Vayamos al Congreso del Pacto sin guantes de boxeo”, concluyó.