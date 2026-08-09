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“Extrañan a su comandante”: Gustavo Bolívar también cayó en video de soldado falso que compartió Petro

El excongresista compartió el mismo audiovisual y dio de qué hablar.

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Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2026 a las 5:51 p. m.
Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y el soldado falso.
Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y el soldado falso. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: API

El exsenador Gustavo Bolívar, al igual que el expresidente Gustavo Petro, cayó en un falso video en el que habla un supuesto soldado del Ejército y lo compartió en sus redes sociales.

Expresidente Gustavo Petro y el supuesto soldado del video falso.
Petro compartió video de supuesto soldado dándole gracias y es falso: esta es la verdad detrás de todo

Todo se dio en su cuenta de X, allí el excongresista publicó el material fílmico en el que se ve a un aparente militar dándole las gracias a Petro y despidiéndolo.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa le confirmó a SEMANA que este audiovisual es completamente falso.

Bolívar acompañó la publicación escribiendo: “Relato: con Petro la tropa estaba con moral baja”.

Realidad: extrañan a su comandante”, añadió.