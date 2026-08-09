“Extrañan a su comandante”: Gustavo Bolívar también cayó en video de soldado falso que compartió Petro

El exsenador Gustavo Bolívar, al igual que el expresidente Gustavo Petro, cayó en un falso video en el que habla un supuesto soldado del Ejército y lo compartió en sus redes sociales.

Petro compartió video de supuesto soldado dándole gracias y es falso: esta es la verdad detrás de todo

Todo se dio en su cuenta de X, allí el excongresista publicó el material fílmico en el que se ve a un aparente militar dándole las gracias a Petro y despidiéndolo.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa le confirmó a SEMANA que este audiovisual es completamente falso.

Bolívar acompañó la publicación escribiendo: “Relato: con Petro la tropa estaba con moral baja”.

“Realidad: extrañan a su comandante”, añadió.