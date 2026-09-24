“Independencia judicial”: el principal mensaje del presidente De La Espriella a la Corte Constitucional

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, contó detalles de las reuniones que ha tenido con el presidente Abelardo De La Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, para retomar las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

Sobre esos encuentros, la magistrada Meneses destacó: “Nuestras decisiones, aunque deben ser acatadas, pueden ser no compartidas, pero siempre habrá unos cauces legales para poder revisar cualquier fallo. De manera que el mensaje que nos dio el presidente de la República es de independencia judicial, respeto a las competencias y colaboración armónica”.

Las reuniones se han dado después de que el gobierno del expresidente Gustavo Petro protagonizara varias tensiones con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional por diferencias frente a las decisiones judiciales tomadas por esas corporaciones.