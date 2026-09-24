Uber activa una función de seguridad para viajes de adolescentes: así podrán vigilarlos en tiempo real

Para muchos padres, cuando sus hijos hacen uso de una aplicación de transporte, el aspecto que más les importa viene en materia de seguridad, en donde esperan que estos no tengan algún inconveniente que se presente durante su recorrido.

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Es ante esta situación que la plataforma Uber ha anunciado la habilitación de un sistema de videoseguimiento en vivo para Uber Teens. A través de esta actualización se busca poder facilitar el día a día de las familias actuales, las cuales enfrentan diariamente agendas que son más complicadas y que por ende buscan alternativas de movilidad.

La aplicación informa que la instalación de Uber Teens fue creada en 2024 para los ciudadanos de México, con la meta de permitir que los usuarios entre los 13 y 17 años del país norteamericano cuenten con una supervisión parental, con cuentas controladas por sus padres o tutores desde el Perfil Familiar.

La nueva herramienta de Uber Teens permite a los tutores acceder a una transmisión en vivo durante el recorrido de sus hijos. Foto: Uber - API

De esta forma, los viajes de los jóvenes son realizados por los conductores que son los mejores calificados por otros usuarios.

Anteriormente, las funciones contaban con seguimiento en tiempo real, así como con actualizaciones a partir del momento en el que un adolescente solicita un viaje.

Ahora, con la nueva opción, los padres podrán tener acceso a una transmisión de video en vivo del viaje de sus jóvenes, la cual es capturada desde el teléfono del conductor y que permite observar lo que sucede al interior del carro en tiempo real.

Eso sí, como es una tecnología que fue hecha para priorizar la privacidad del usuario, solamente el tutor que se encuentra vinculado a la cuenta del joven podrá ver el video en vivo. Ya cuando el trayecto haya finalizado, el acceso es restringido y el archivo es protegido.

El sistema de videoseguimiento en vivo utiliza el teléfono del conductor para transmitir imágenes del interior del vehículo. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Esta experiencia nos permite ofrecer mejoras continuas a las soluciones dentro del Perfil Familiar, expandiendo ahora a nivel nacional la opción de ver video en vivo del interior del vehículo durante los viajes de Uber Teens. Con este lanzamiento buscamos apoyar a papás y mamás preocupados por la supervisión de sus hijos adolescentes, mediante soluciones diseñadas para la realidad de la movilidad en nuestras ciudades”, comentó Cecilia Roman, gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México.

Esta función se encuentra sujeta a las condiciones técnicas para grabación de video a través del dispositivo del conductor. Es ante ello que los padres recibirán una notificación tan pronto comience el viaje. A partir de ahí, la opción de seguimiento con video en vivo estará disponible.