Conductores de coches híbridos cometen estos errores sin darse cuenta: así son las maneras para contrarrestarlo

Hoy en día, Colombia vive un importante crecimiento en materia de la compra de vehículos híbridos. Es más fácil notar que en las calles y carreteras del país hay mayor presencia de estas unidades.

¿Un vehículo híbrido es aprovechado al máximo? Estas claves ayudan a usar mejor su tecnología

De acuerdo a los últimos reportes compartidos por la ANDI y Fenalco, entre enero y agosto de 2026 se registraron 63.210 carros híbridos nuevos en el país, teniendo un incremento del 61 % en comparación con el mismo periodo del 2025.

Muchos usuarios han optado por estos vehículos debido a varias razones: al combinar eficiencia, menor consumo de combustible y promover la reducción de emisiones contaminantes, brindando una conducción mucho más sostenible y cómoda.

El mercado de vehículos híbridos continúa creciendo en Colombia durante 2026. Foto: Getty Images

No obstante, al ser una tecnología que cada vez va implementando novedades, conductores pueden ser vistos cometiendo varios errores cuando se encuentran al volante, llegando a afectar el rendimiento y durabilidad del carro.

Es por ello que entidades del sector automotor comparten cuáles son esas fallas comunes que los conductores pueden tener y las maneras indicadas para corregirlas.

Errores comunes al conducir un vehículo híbrido y cómo manejarlo

De acuerdo con el grupo Leomotor, uno de los errores más concurrentes cuando se maneja un carro híbrido es tratarlo de la misma manera que un carro de gasolina o diésel.

Los vehículos híbridos tienen mejor rendimiento cuando se les permite que su sistema combine la combinación de ambos motores. Si se llega a realizar una conducción bastante agresiva con el auto, se llega a anular las ventajas del motor eléctrico.

Para evitar esta falla, se recomienda hacer uso de la técnica denominada “pisa y suelta”, en la cual se acelera suavemente hasta la velocidad deseada por el conductor y, una vez se haya alcanzado, levantar ligeramente el pie del acelerador para volver a pisar de forma muy sutil. Esta acción obliga al vehículo a entrar en modo EV (eléctrico) mientras se avanza.

Los conductores pueden adoptar diferentes prácticas para mejorar el rendimiento de un vehículo híbrido. Foto: Getty Images

Otra recomendación es hacer uso de los modos que ofrece el carro, en este caso el modo “Eco”, el cual ayuda a optimizar la respuesta del motor y el climatizador para ahorrar hasta la última gota cuando el auto se encuentra en zonas urbanas o vías congestionadas.

Otro error común es el no cuidar la batería de alto voltaje que se encuentra en el carro. Si bien los híbridos convencionales no necesitan de un enchufe, su batería sí necesita de un buen cuidado para poder mantener su eficiencia.

En caso de que este sea ignorado por el usuario, o someterla a estrés térmico, puede llegar a acortar su vida útil. Por ende, se aconseja que, siempre que sea posible, se evite que el carro se encuentre estacionado bajo un sol intenso o en heladas prolongadas durante bastante tiempo.

También es recomendable realizar las revisiones de la batería en talleres especializados, en donde mecánicos podrá realizar sus respectivos procedimientos para conocer el estado actual.