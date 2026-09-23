El MIO estrena nuevos buses: estas son las novedades que encontrarán los usuarios

La Alcaldía de Cali y Metro Cali S.A. anunciaron que desde este miércoles empezaron a rodar los nuevos buses eléctricos del MIO con diferentes novedades, entre las que destacan puertos USB y aires acondicionados en cada articulado.

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Estos vehículos cuentan con una capacidad para 160 pasajeros, haciendo parte de la reposición de flota del concesionario GIT Masivo y atenderán corredores de alta demanda.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, detalló que desde este miércoles empezaron a circular los 5 nuevos articulados en la ciudad y también reveló la cantidad de articulados que traerá la flotilla.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Lo que queremos es muy sencillo: que la gente espere menos y viaje mejor. Estos cinco articulados eléctricos son el abrebocas de lo que viene: 45 busetones que conformarán la primera flota pública del MIO”, dijo el alcalde.

Las novedades de los nuevos vehículos

Los automotores puestos en circulación hacen parte del plan de reposición de flota adelantado por el concesionario operador GIT Masivo:

Capacidad de transporte: tipología articulada de 18 metros con capacidad para albergar hasta 160 pasajeros por unidad.

tipología articulada de 18 metros con capacidad para albergar hasta 160 pasajeros por unidad. Elementos: puertos USB disponibles para los pasajeros.

puertos USB disponibles para los pasajeros. Tecnología limpia: propulsión eléctrica alimentada por paquetes de baterías de alta densidad que se cargan en los patios del operador, eliminando las emisiones de material particulado y gases contaminantes en el entorno urbano.

propulsión eléctrica alimentada por paquetes de baterías de alta densidad que se cargan en los patios del operador, eliminando las emisiones de material particulado y gases contaminantes en el entorno urbano. Confort interior: Equipados con sistemas de aire acondicionado de alto rendimiento, conectividad y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

La nueva flota es totalmente eléctrica. Foto: Alcaldía de Cali - A.P.I.

Por su parte, Rubén Chacón, subgerente del concesionario de transporte del MIO, detalló estas innovaciones: “Esta nueva flota eleva la calidad del servicio: ofrece viajes más cómodos, silenciosos, climatizados y con conectividad USB para los pasajeros, mientras reducen a cero el ruido y las emisiones contaminantes en las calles”.

“Apostamos por esta innovación como el impulso clave para recuperar a nuestros usuarios e inspirar a las nuevas generaciones a elegir una movilidad sostenible”, añadió Chacón.

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La innovación de estos articulados busca reemplazar los vehículos antiguos por unidades nuevas poco a poco, para reducir el riesgo de fallas asociadas al envejecimiento de la flota.

Esta puesta en operación también antecede la llegada de 45 busetones de la primera flota pública del MIO, 33 eléctricos y 12 diésel Euro VI, prevista para este año. La renovación del MIO también contempla incorporar 340 buses aprobados por el Concejo.