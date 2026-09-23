La excepción de Mintransporte que mantiene la planilla de viaje para taxis en algunas zonas de Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, informó el martes la eliminación oficial de la Planilla Única de Viaje Ocasional (Puvo) para los taxis de Colombia.

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Por medio de la Resolución 20263040038685, esta clase de vehículos de transporte público ya no tendrá que utilizar este documento para realizar desplazamientos hacia municipios contiguos.

El objetivo es agilizar el servicio que millones de usuarios reciben de este transporte y simplificar la operación del servicio para los transportadores.

La eliminación de la PUVO para viajes entre municipios contiguos se mantiene vigente en la mayor parte del territorio nacional. Foto: COLPRENSA

No obstante, la entidad de la ministra Elsa Noguera informó que la eliminación de la Puvo aún se mantiene en varias zonas del país, pero que no tiene costo para los transportadores y sin limitación en el número de recorridos.

¿Cuáles son las partes del país en las que aún se aplica la Planilla Única de Viaje Ocasional?

El Ministerio de Transporte informa que en los municipios del país que fueron parte de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y que fueron establecidas en el Decreto de emergencia 1424 del 17 de septiembre de 2026.

Solamente en estos municipios se mantendrá temporalmente la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional. La razón de esto es que dentro de estos territorios, la Puvo permitirá al Ministerio de Transporte conservar un mecanismo de seguimiento y control sobre la movilidad, mientras se siguen realizando las ayudas para atender el desastre que se vivió en el país.

La entidad de transporte informó que la medida tendrá una vigencia máxima de seis meses y podrá finalizar antes en caso de que desaparezcan las condiciones que dieron lugar a su aplicación.

El Ministerio de Transporte estableció una excepción temporal para los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Getty Images

En los demás departamentos de Colombia sí se mantiene vigente el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, en el cual se puede prestar el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi entre municipios contiguos sin la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional.

La medida impuesta por el Ministerio de Transporte busca poder brindar una mejor circulación para los usuarios y al mismo tiempo simplificar la operación del servicio para los transportadores, haciendo la eliminación de un trámite que hasta hoy en día era exigido para poder llevar a cabo esta clase de desplazamientos.