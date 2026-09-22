¿Un vehículo o un celular? Listado de carros que se podrían comprar en Colombia con lo que vale el nuevo iPhone 18 Pro Max

El nuevo iPhone 18 Pro Max se convirtió en un hito, como lo logra así Apple cada año con el lanzamiento de su nueva generación telefónica. Sin embargo, sus precios siempre son materia de debate, pues con lo que vale un celular, se puede comprar un vehículo.
Para esta edición, el celular llegó a Colombia costando entre $6.199.000 y $11.799.000, cifras en las que ronda más de un automotor.
Carros que valen 6 millones de pesos
Empezando desde el rango más bajo, $6 millones, diferentes plataformas reconocidas como TuCarro.com presentan varias alternativas motorizadas.
- Mazda 323
El auto más reconocido que se encuentra en este rango es el famoso Mazda 323, el clásico de la marca japonesa que ha acompañado por años a los colombianos. En varias ciudades de Colombia se encuentra este vehículo, costando entre 5 y 7 millones de pesos.
Sí se trataría de autos con más de 20 años de antigüedad; sin embargo, hay quienes prefieren esta opción sin importar su modelo, cuando se les compara en gastar el dinero en un auto o en un teléfono.
- Daewoo Matiz / Tico
Esta clásica marca también entra en el rango, pero con un precio superior al 323. Este vehículo estaría costando $9 millones y es reconocido por sus unidades subcompactas con motores de 0.8 L de tres cilindros, destacando un eficiente consumo de gasolina.
- Chevrolet Corsa
Uno de los carros más representativos en las calles colombianas. Este vehículo equipa motores 1.3L o 1.4L de mantenimiento económico, ofreciendo una gran disponibilidad de repuestos y mecánica sencilla, costando unos $11 millones.
- Renault Twingo
Este reconocido vehículo es famoso por su aprovechamiento del espacio interior, bajo consumo de combustible y durabilidad del motor 1.2L. Aunque las ofertas son más limitadas en este rango de precios, también representan una gran alternativa.
- Hyundai Santro / Atos Prime
Reconocidos en Colombia por los taxis, estos vehículos de trabajo liviano y transporte diario con motores 1.0L y 1.1L. Ofrecen alta fiabilidad mecánica y gran resistencia para la topografía de las ciudades cafeteras.