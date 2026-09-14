iPhone 18 Pro: así funciona la nueva cámara con apertura variable que eleva la fotografías y videos a otro nivel

La semana pasada se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva generación de dispositivos de Apple. Entre las novedades se encuentran los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, cuya presentación generó gran expectativa entre los usuarios interesados en conocer las nuevas características de los teléfonos.

La nueva línea incorpora varias de las principales novedades de Apple en los últimos años. Entre ellas se destaca la apertura variable de la cámara, una función que ofrece mayor control al momento de tomar fotografías. A esto se suman una mayor duración de la batería, un rendimiento superior impulsado por el chip A20 Pro y nuevas funciones de Siri con inteligencia artificial, diseñadas para brindar una experiencia más rápida y personalizada.

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¿Qué es la apertura variable y cómo se utiliza?

Por primera vez, la compañía incorpora una apertura variable en la cámara del iPhone. Esta tecnología permite controlar con mayor precisión la cantidad de luz que entra al lente y ajustar la profundidad de campo de las fotografías.

El sistema utiliza un nuevo sensor y seis láminas que modifican la apertura de manera fluida. Esto permite obtener mejores resultados en condiciones de poca luz, conservar más detalles en el fondo de las escenas y contar con mayor flexibilidad al momento de capturar una imagen.

Los usuarios también pueden seleccionar manualmente entre cuatro configuraciones de apertura desde la aplicación ‘Cámara’. Además, el teléfono incorpora controles profesionales que permiten modificar parámetros como la velocidad de obturación y el balance de blancos, así como consultar el histograma para comprobar la exposición de la imagen.

Apple también mejoró el procesamiento computacional de las fotos para conseguir imágenes más nítidas y detalladas. A esto se suman nuevos controles de textura y grano en los Estilos Fotográficos, que permiten personalizar con mayor precisión el resultado final.

La apertura variable es una de las principales novedades de la cámara. Foto: Apple

Más opciones para grabar y editar video

Las novedades también llegan al apartado de video. La cámara incorpora nuevas posibilidades de grabación y edición, entre ellas efectos cinematográficos que pueden aplicarse después de capturar el contenido, incluso en videos de hasta 60 cuadros por segundo.

El iPhone 18 Pro también permite grabar en 4K con HDR Dolby Vision y mejora la calidad del sonido mediante nuevas funciones de Mezcla de Audio, con las que los usuarios pueden tener un mayor control sobre el resultado de sus grabaciones.

Otra de las novedades está relacionada con la autenticidad de las imágenes. Los usuarios podrán verificar si una fotografía tomada con el iPhone 18 Pro corresponde a la captura original mediante Imagen de Referencia de Apple.

La tecnología puede marcar una diferencia en escenas con poca luz. Foto: Apple

Esta función utiliza información registrada por el sensor de la cámara para generar una referencia digital que permite comprobar la procedencia de la imagen y detectar posibles modificaciones posteriores.

Además, los metadatos y la futura compatibilidad con SynthID podrían facilitar la identificación de imágenes que hayan sido generadas o modificadas mediante inteligencia artificial. De esta manera, Apple busca ofrecer nuevas herramientas para diferenciar una fotografía original de contenidos que hayan sido alterados digitalmente.