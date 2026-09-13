Presidente Trump arremete contra Dario Amodei, Elon Musk y Sam Altman: respondió a la noticia mundial en menos de un día

El debate sobre hasta dónde debería avanzar la inteligencia artificial (IA) sumó una nueva confrontación. En menos de un día, una propuesta mundial para moderar el desarrollo de los sistemas más avanzados pasó de ser una advertencia de uno de los principales ejecutivos del sector a recibir el respaldo de otros dos de sus figuras más conocidas y, poco después, una respuesta de Donald Trump.

“Darío tiene razón”: Elon Musk y Sam Altman reaccionan a la advertencia que sorprendió al mundo de la IA

El presidente de Estados Unidos cuestionó este domingo a quienes están planteando reducir la velocidad de esta tecnología, en una postura que contrasta con la expresada horas antes por Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk.

Trump rechaza las advertencias sobre la IA

Durante su visita a Irlanda, Trump fue consultado por las preocupaciones que han surgido alrededor del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El mandatario estadounidense respondió con una crítica directa a quienes consideran necesario poner límites al ritmo actual.

“Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder”.

El mandatario estadounidense defendió que el país mantenga su liderazgo en esta tecnología. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Trump, además, ha defendido la importancia de que Estados Unidos conserve su ventaja frente a China en esta tecnología. Su posición se distancia así del llamado que había surgido desde algunas de las principales compañías de IA.

Amodei pidió ganar tiempo

La discusión comenzó a tomar fuerza el sábado, cuando Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo en el que planteó que la industria debería moderar el ritmo con el que aumenta las capacidades de sus modelos.

Amodei no propuso detener la investigación. Su preocupación es que la tecnología esté avanzando más rápido que las herramientas creadas para garantizar que esos sistemas sean seguros.

“Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”, escribió el ejecutivo.

La propuesta de Amodei recibió rápidamente el respaldo de Sam Altman y Elon Musk. Foto: AFP

Entre sus propuestas está permitir que evaluadores externos tengan acceso permanente a las compañías para revisar sus medidas de seguridad y detectar posibles problemas durante el desarrollo de los modelos.

Altman y Musk se sumaron a la advertencia

La propuesta recibió rápidamente el respaldo de dos rivales de Amodei.

Sam Altman, CEO de OpenAI, escribió: “Estoy de acuerdo con Dario en que necesitamos moderar el ritmo de la frontera. Este ha sido un tema principal de las discusiones que hemos tenido en OpenAI en las últimas semanas”.

Altman también respaldó la idea de contar con evaluadores independientes: “Comprometernos a tener evaluadores independientes con acceso similar al de los empleados es una gran idea, y haremos lo mismo”.

Elon Musk, propietario de xAI, fue mucho más breve, pero igualmente contundente. Ante la propuesta de Amodei, respondió: “Dario tiene razón”.

El choque abrió un nuevo debate

La coincidencia entre tres de los nombres más influyentes de la industria contrastó rápidamente con la posición de Trump.

El episodio ocurre además después de que el investigador Jacob Coxon abandonara la industria y cuestionara la carrera de las empresas por desarrollar sistemas capaces de mejorar sus propias capacidades.

Sus advertencias ayudaron a poner nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados con una IA cada vez más avanzada.

La salida de Jacob Coxon volvió a poner bajo la lupa los riesgos de una IA avanzada. Foto: CNN

Así, en apenas unas horas, el debate pasó de una propuesta interna de la industria tecnológica a convertirse también en una discusión política sobre cuánto debería acelerarse la carrera por la inteligencia artificial.