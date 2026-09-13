El fallo de Luis Díaz que hasta Harry Kane le reclamó: hinchas del Bayern Múnich explotan

Luis Díaz es, nuevamente, blanco de críticas en Alemania por su falta de definición. Este domingo, 13 de septiembre, entró en el segundo tiempo del partido del Bayern Múnich, contra SV Elversberg, y tuvo un fallo que no le perdonan.

Vincent Kompany aboga públicamente por Luis Díaz: férrea defensa por su situación en Bayern Múnich

La tabla de la Bundesliga tras SV Elversberg vs. Bayern Múnich de Luis Díaz: se mueve la parte alta

Fue a los 66′ del segundo tiempo, instantes después de que Díaz entrara por Ismael Saibari. El guajiro recibió un pase dentro del área, se perfiló para rematar de derecha, pero como no tenía ángulo, decidió hacer un taco que acabó controlando el portero del SV Elversberg.

¿El problema? Que Harry Kane estaba muy cerca de Lucho, pero el colombiano decidió hacer la individual. Si le hacía el pase al delantero inglés, este pudo haber tenido mejor posibilidad de cara al gol.

Como se ve en la transmisión oficial del evento, Harry Kane le acabó reclamando a Luis Díaz por no tocarle el balón. Más complejo era el panorama, pues en ese momento, cuando el guajiro falló el tiro de taco, Bayern y Elversberg iban empatando 1-1.

Para fortuna del Bayern Múnich, seis minutos después del fallo de Luis Díaz, Harry Kane anotó y colocó el 2-1 final con el que vencieron a SV Elversberg. Caso contrario, si hubiesen empatado o perdido, se les empezaba a complicar en la tabla de posiciones.

Hinchas del Bayern Múnich explotan en redes por Luis Díaz

“Este jugador le costará mucho al Bayern”; “Pensaron que necesitábamos un respaldo de Diaz. Tal vez necesitemos un reemplazo de Diaz”; “Pásasela a Kane y es 2-1 para nosotros. Lucho muy mediocre esta temporada”. Esos son algunos de los comentarios que se leen por parte de los hinchas del Bayern Múnich.

This player will cost bayern alot — Will Oves (@WillOves1) September 13, 2026

Pass it to Kane and it's 2-1 for us. Lucho very mediocre this season. — BixLiza (@BixLiza) September 13, 2026

They thought we needed a diaz backup. Maybe we need a diaz replacement. 😭 — 🇩🇪 FCBayernUnsereLiebe🇺🇲 (@charnold22690) September 13, 2026

¿Qué pasa con Luis Díaz esta temporada? Esa es la pregunta generalizada en Alemania. En el curso anterior, su llegada lo consolidó como uno de los mejores refuerzos del mundo. Ahora, el panorama es adverso.

Antes del partido contra SV Elversberg, y entendiendo que los fallos de Luis Díaz ya se hicieron notorios, el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, abogó por el colombiano.

“Solo falta el remate final. Su energía está ahí y es constantemente peligroso. Hay que llegar primero a esas oportunidades. Hacer una y otra vez esos recorridos profundos. Ahora a veces llega a esas situaciones en las que al final también falta un poco de suerte”, dijo Kompany.

Se espera que la situación mejore para Luis Díaz con el paso de las fechas en Bayern.

¿Cómo queda la tabla de posiciones en Bundesliga tras el Bayern Múnich vs SV Elversberg?

Friburgo y Borussia Dortmund lideran con nueve puntos, aunque Friburgo tiene mejor diferencia de gol.

Así va la clasificación de la Bundesliga Foto: Google

Bayern Múnich asoma cuarto con siete unidades.