Novedad que preocupa en el Atlético Nacional de James Rodríguez: departamento médico enciende las alarmas

Atlético Nacional publicó un reporte médico que muestra a tres jugadores en fases de recuperación. Apenas en la fecha 10 de la Liga Betplay y con la gran novedad de James Rodríguez en el mercado de pases, el club verdolaga expuso las lesiones y los momentos de cada futbolista.

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Han sido días muy agitados para Atlético Nacional, comenzando porque el fin de semana pasado tuvo una gira por Estados Unidos para encarar un amistoso contra América de Cali en el estadio de Inter Miami. Apenas volvió a Colombia, tuvo que decidir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Betplay y agilizó el fichaje de James.

En medio del calendario de partidos cayó la firma del volante para romper el mercado. Ahora, se conoce un nuevo informe del departamento médico de Atlético Nacional que muestra a dos de sus figuras y un sub-20 en fases de recuperación.

Llama la atención la situación del volante Nicolás Rodríguez, quien, según el reporte médico, sufre un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda y tiene una incapacidad proyectada de 3 a 5 semanas.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP

El juvenil Elkin Rivero avanza para estar de vuelta lo más pronto posible y ya le quedan ocho días para recibir el alta médica luego de sufrir una fractura del segundo metatarsiano.

Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

La baja más sensible en esta fecha 10 es la de Jorman Campuzano, quien ya inicia trabajos grupales este 13 de septiembre.

Convocatoria de Nacional sin James Rodríguez

Como se anticipó en las últimas horas, James Rodríguez no fue convocado por el técnico Lucas González para el partido de Nacional contra Águilas Doradas este domingo (13 de septiembre). Sin embargo, el capitán de la Selección Colombia sí estará en el estadio Atanasio Girardot, pues será su presentación ante toda la hinchada.

Jugadores que ya están en recuperación Foto: Atlético Nacional

Como ya queda descartado el debut de James Rodríguez contra Águilas Doradas, ahora se daría el próximo miércoles, 16 de septiembre, ante Internacional de Bogotá. El detalle que tendrá esto es que podría jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital de la República.

Convocatoria de Nacional Foto: Atlético Nacional

Para enfrentar a Águilas, Lucas dispuso de la totalidad de su nómina, con Alfredo Morelos y Cristian Arango en el ataque; Ian Poveda y Juan Manuel Rengifo son otras caras llamativas, así como Edwin Cardona. El club verde no piensa en otra cosa que en la victoria en el Atanasio para acercarse a la clasificación anticipada en la Liga.