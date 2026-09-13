Kimi Antonelli está imparable: imponente victoria en Madrid para acercarse al título de Fórmula 1

El líder del Mundial de la Fórmula 1, el joven italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes, ganó de forma imponente el nuevo Gran Premio de España en el novedoso circuito de Madring en la capital española, aumentando así su ventaja en la cabeza del campeonato y confirmando su estatus de gran favorito al título.

Cuando Juan Pablo Montoya lamentó el GP de Madrid de Fórmula 1: debió ser en Barranquilla y no se logró por culpa de Petro

Santiago Buitrago es el campeón de la montaña en la Vuelta a España: orgullo colombiano que resuena en el mundo

Antonelli se llevó la primera carrera de Fórmula 1 disputada en el nuevo circuito madrileño, por delante del neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull y el inglés Lando Norris de McLaren, que había partido desde la pole.

“Ha sido una carrera difícil. Está bien ganar, aunque me deja un sabor agridulce porque creo que Lando merecía la victoria. Pero hemos podido vencer y vamos a seguir apretando”, declaró el italiano apenas se consumó el triunfo.

Norris acabó en la tercera posición tras sufrir una mala estrategia de su equipo. “Ha sido una carrera dura, en la que se nos ha escapado la victoria porque siento que la merecíamos”, dijo Norris.

Lando Norris en el GP de España. Foto: NurPhoto via Getty Images

El sábado “hice una vuelta maravillosa para conseguir la pole y siento que hoy hice una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo conmigo”, lamentó el británico en el tercer cajón del podio.

Antonelli, rumbo al título

El vigente campeón del mundo lideraba cómodamente hasta la intervención del coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 15. Mientras, Antonelli y Verstappen entraron inmediatamente en boxes para cambiar neumáticos, McLaren mantuvo a Norris en pista una vuelta más y ahí comenzó el desastre de los ingleses.

Andrea Kimi Antonelli es un volador en la F1 Foto: Formula 1 via Getty Images

Cuando se preparaba para entrar, el VSC terminó, lo que hizo que perdiera tiempo frente a sus rivales con una lenta parada en boxes de siete segundos.

This is the moment the VSC was deployed! 😯⚠️



It was too late for Lando Norris to pit, but it was perfect timing for Kimi Antonelli #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Wcbw3Kk037 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Para cuando volvió a pista, Norris había caído a la quinta posición, con Leclerc, que aún no había parado, y George Russell también por delante de él.

Logró superar a Russell y se colocó tercero cuando Leclerc, que rodó en cabeza más de la mitad de la prueba, finalmente entró en boxes en la vuelta 48 de 57, momento en el que el liderato pasó a Antonelli, que se paseó hasta la meta para recibir la bandera a cuadros.

Andrea Kimi Antonelli celebra en Madrid Foto: Formula 1 via Getty Images

Antonelli es más líder del Mundial de F1, con 81 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, George Russell, que fue quinto este domingo, por detrás del piloto de Ferrari, Charles Leclerc.