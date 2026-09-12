Santiago Buitrago es el campeón de la montaña en la Vuelta a España: orgullo colombiano que resuena en el mundo

Santiago Buitrago deja el ciclismo colombiano en lo más alto tras coronarse campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026. Un magistral triunfo y más que necesario ante la sequía que sufren las bielas del país, más cuando este deporte es considerado una insignia nacional. Enric Mas es el campeón de la general, mientras Mikel Landa se quedó con la etapa reina.

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El ciclista bogotano fue duro, agresivo, tuvo tenacidad y nunca se descolgó ante las dificultades de las montañas españolas. Pese a perder la etapa 19 y quedar cerca de la victoria parcial, Santiago Buitrago enfiló baterías y tuvo el puntaje suficiente para adueñarse de la camiseta de las ‘pepas azules’.

En cierta manera, Buitrago no sufrió en la etapa reina de La Vuelta con el temido Collado del Aguacil al frente. Al final, la clasificación general fue para el español Enric Mas, del Movistar Team, en un triunfo clave para el ciclismo español tras el retiro de Tadej Pogačar.

Y por si fuera poco, Mikel Landa se quedó con la etapa reina tras un inédito puerto en el Collado del Aguacil. Buitrago, por su parte, se quedó con la camiseta de la montaña tras superar a Wout van Aert, quien quedó segundo en esta clasificación.

Santiago Buitrago, colombiano al servicio del Bahrain – Victorious, tras la etapa 17 de la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images.

El ciclista de Bélgica metió miedo sumando puntos en las llegadas intermedias, pero no le alcanzó para destronar al escarabajo bogotano, que suma un destacado título de la Vuelta a España que Colombia no obtenía desde el 2004, cuando Félix ‘Gato’ Cárdenas fue el ganador.

Etapa durísima que ganó Landa

Fue una etapa de 186,8 kilómetros, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, un puerto inédito en la Vuelta a España y considerado uno de los más complicados de Europa. La etiqueta de ‘etapa reina’ quedó precisa para esta durísima jornada, que tuvo un puerto de tercera, tres de primera y una llegada especial en alto.

Líderes de La Vuelta 2026

Fue plena montaña, de mucha exigencia, que sentenció la clasificación general de la Vuelta a España, que tuvo movimientos claves y le abrió el panorama al local Enric Mas, virtual ganador de la competencia. Fue una etapa reina que tuvo todos los condimentos para ser una de las más importantes de la temporada.

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Y por supuesto, tuvo el picante colombiano infaltable en la montaña, comenzando por Juan Felipe Rodríguez, una de las revelaciones en la Vuelta a España, quien fue gregario de lujo de Richard Carapaz, quien estuvo en grupo de fuga e intentó descolgarse con varias escaramuzas para desgastar a sus rivales.

Al final, Mikel Landa estuvo perfecto en el pedaleo y su magistral exhibición aceleró su victoria, mientras Enric Mas se queda con la general. Moñona española ante la ausencia de Tadej Pogačar.