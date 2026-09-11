Santiago Buitrago se quiebra en plena entrevista de la Vuelta a España: “Se me vino el mundo abajo”

Santiago Buitrago está muy cerca de sentenciar el título de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026, pero su objetivo de conseguir una victoria de etapa se esfumó nuevamente a manos del irlandés Eddie Dunbar (Pinarello Q35.5).

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El colombiano había hecho un trabajo excepcional que merecía coronar con el triunfo en el puerto de Peñas Blancas; sin embargo, Dunbar lo superó faltando 500 metros para la meta y se quedó con los honores.

Esta misma situación ya le había sucedido a Santiago Buitrago el pasado sábado, cuando fue segundo en la Sierra de la Pandera por detrás de Marco Brenner (Tudor Pro Cycling).

La decepción de Santiago Buitrago

Cero y van dos para Buitrago, que este viernes habló con la prensa española y no pudo contener su sentimiento por quedar al borde de la victoria.

“Jugué mis cartas y, bueno, nuevamente no me dio hasta el final y otro segundo puesto”, declaró el colombiano a Teledeporte de RTVE.

Buitrago alcanzó a saborear el triunfo cuando faltaban dos kilómetros y se fue en solitario por delante; sin embargo, Eddie Dunbar empezó a remontar desde atrás hasta que en el último suspiro se quedó con el premio mayor de la jornada.

Santiago Buitrago acaricia el título: así quedó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España

Al colombiano le preguntaron qué sintió cuando vio que Dunbar le estaba pisando los talones. “Nada, se me vino el mundo abajo y, nada, intenté llegar”, declaró.

Santiago Buitrago no se rinde en su deseo de ganar y romper la sequía de Colombia en grandes vueltas. “Es un palo para mí. Pero, bueno, queda una, ¿no? Ahora tratar de recuperar y mañana será otro día”, aseguró.

El líder de la montaña considera que “esto aquí son 21 oportunidades. Vamos gastando una, quedan dos y, bueno, ¿por qué no? Gracias”.

El sábado será un día clave para Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2026. Si logra resistir a los ataques de Wout van Aert y Andreas Leknessund, podrá coronarse campeón de la montaña y dueño oficial de la camiseta de pepas azules.

La etapa 20 cuenta con cuatro puertos de montaña categorizados, el último de ellos subiendo a Collado del Alguacil. Se espera que sea una jornada electrizante de principio a fin, pues los favoritos también se jugarán sus cartas para destronar a Enric Mas (Movistar Team) de la clasificación general.

Así quedó la clasificación de la montaña

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos