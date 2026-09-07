Le declaran la guerra a Santiago Buitrago en la Vuelta a España: Van Aert se lo sentenció

A partir de este martes, 8 de septiembre, la Vuelta a España 2026 entrará en su etapa definitoria. Quedan seis etapas por disputarse y se definirán en medio de dichos días las clasificaciones general, de montaña, jóvenes, entre otras.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) está posicionado como primero de la clasificación de la montaña al tener 58 puntos sumados, 18 por encima de su rival directo, el belga Wout Van Aert.

Aunque parezca ser una ventaja importante de cara al final de la competencia en suelo ibérico, el europeo en las últimas horas ha sentenciado que no desistirá por ir en busca de la camiseta de puntos que entrega la organización.

Líderes de La Vuelta 2026

Un portal especializado de ciclismo como lo es Wielerflits ha sacado a la luz la intención que tiene el que pertenece al Visma: “Me quedo con el maillot de la montaña”.

Aunque no mencione a Buitrago de forma directa, es un mensaje claro para demostrarle al colombiano que le dará la pelea por arrebatarle la prenda al nacido en Bogotá.

Dicha declaración lo que anticipa es que habrá batalla fuerte en las jornadas de montaña que restan, empezando por la 19 donde la alta montaña será la gran protagonista. Y en la 20 también, donde otro arribo de primera categoría marca la definición de La Vuelta en el año 2026.

Wout van Aert y Santiago Buitrago siguen batallando por los puntos de la montaña Foto: Getty Images

En esos dos días se lo jugará todo Santi Buitrago, quien también le ha apostado a buscar un triunfo de etapa pero no lo ha conseguido por falta de fuerzas en los momentos cumbres de trazados de días pasados.

Será cuestión del paso de los días para ver qué estrategia monta el colombiano para hacerle frente a los ataques que le lanzará Van Aert.

Si se ponen mano a mano, seguramente Buitrago sufras las consecuencias. Deberá ser un plan del escarabajo que le permita golpear en los momentos cumbre de los ascensos para aumentar más el puntaje que ya tiene a su favor.

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Esas jornadas cumbre serán el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, ambas en territorio andaluz y con recorridos montañosos.

La decimonovena jornada tendrá 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona. Será una etapa ondulada con final en alto y contará con tres puertos puntuables: el Puerto de las Abejas, de segunda categoría, con 14,5 kilómetros al 4,3 %; el Puerto del Viento, también de segunda categoría, con 13,1 kilómetros al 3,7 %; y la ascensión final a Peñas Blancas, de primera categoría, con 18,7 kilómetros al 6,5 %. La meta estará situada a 1.268 metros de altitud.

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La vigésima etapa, programada para el sábado 12 de septiembre, tendrá 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil y será catalogada como etapa de montaña.

El recorrido incluirá el Puerto de Los Blancares, de tercera categoría, con 7,7 kilómetros al 3,7 %; dos pasos por el Puerto de El Purche, de primera categoría, de 8,2 kilómetros al 8,1 %; el Puerto de El Duque, también de primera categoría, con 7,4 kilómetros al 8,3 %; y la subida final al Collado del Alguacil, de categoría especial, con 8,3 kilómetros al 9,8 %. La llegada estará ubicada a 1.884 metros de altitud.