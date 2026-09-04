Santiago Buitrago le respondió a Wout van Aert: mensaje directo sobre la clasificación de la montaña

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) han sido protagonistas en la segunda semana de la Vuelta a España 2026. Ambos se encuentran en una lucha particular por la clasificación de la montaña, que tiene como líder al colombiano.

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Aunque el principal objetivo de Van Aert es quedarse con la camiseta verde, el retiro de Tadej Pogačar le abrió el panorama para buscar otro premio que no tenía en los planes.

Buitrago ha sumado puntos importantes en la tabla de escaladores; sin embargo, su principal adversario está a solo 18 unidades de distancia. Este sábado, 5 de septiembre, se viene un nuevo final en alto que podría poner en tela de juicio el liderato del colombiano.

Además, Wout van Aert manifestó a principios de esta semana que no dejará ningún punto gratis en la clasificación de la montaña. Varios de sus ataques en carrera han terminado con Santiago Buitrago cruzando las metas volantes en segundo lugar.

El corredor belga ya demostró que tiene las piernas para seguir peleando por ambas clasificaciones, puntos y montaña. Este jueves conquistó la decimotercera etapa con una estrategia casi perfecta ejecutada por el Visma.

Declaraciones de Santiago Buitrago

Al respecto de esta lucha por la camiseta de las pepas azules, Santiago Buitrago se refirió a las declaraciones de Wout van Aert y esa batalla que han librado como protagonistas de la fuga.

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“En los últimos años, los velocistas han sido escaladores y los escaladores han sido velocistas, así que es una mezcla para todos”, declaró a los medios oficiales de La Vuelta.

Buitrago advirtió que seguirá luchando para mantener el liderato de la clasificación de la montaña. “No es fácil competir contra Wout van Aert. Es uno de los mejores del mundo, y eso hace que la lucha por este maillot sea aún más interesante”, aseguró.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious. Foto: Getty Images

Sobre la etapa de este sábado, afirmó que “será un día muy duro. Esperamos recuperarnos bien para tener las piernas fuertes mañana y poder terminar la semana de la mejor manera posible”.

Por delante quedan tres etapas de alta montaña, eso sin contar los puertos categorizados en días de menor exigencia. Salir bien librado del ascenso a la Sierra de la Pandera le daría a Santiago Buitrago muchos argumentos para quedarse con el título de mejor escalador.

Así quedó la clasificación de la montaña

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 58 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 19 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 18 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

8. Oscar Onley (Netcompany Ineos) - 10 puntos.

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) - 9 puntos.

10. Alessandro Romele (XDS Astana) - 9 puntos.