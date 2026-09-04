¿Nuevo amor? Mamá de James Rodríguez rompió el silencio y aclaró qué pasa con el joven con el que la relacionaron

María del Pilar Rubio, mamá del futbolista colombiano James Rodríguez, decidió hablar sobre su vida sentimental luego de que en redes sociales comenzaran a correr rumores sobre un supuesto romance con un joven contador.

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La cercanía entre ambos despertó la curiosidad de varios internautas, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si existía algo más que una amistad.

La mujer, reconocida por su presencia en redes sociales y por compartir diferentes momentos de su vida con sus seguidores, fue relacionada sentimentalmente con Jorge Zuluaga Restrepo. Las especulaciones se dieron después de que algunos internautas notaran las constantes interacciones entre los dos durante el fin de semana.

Comentarios, reacciones y publicaciones compartidas fueron suficientes para que comenzaran las preguntas sobre una posible relación.

Ante las especulaciones, María del Pilar Rubio decidió hablar y explicar cuál es su situación sentimental.

A través de sus historias de Instagram, la mamá de James Rodríguez fue bastante clara al asegurar que permanece soltera y tranquila. De esta manera, descartó que tenga una relación sentimental con Zuluaga Restrepo y dijo que el joven es un amigo.

“Solita, solterita, en paz y tranquila”, escribió Rubio, dejando claro que por ahora no tiene pareja.

Además, aprovechó el momento para tomarse con humor los comentarios que surgieron en redes sociales por su cercanía con el contador.

En la historia, Rubio hizo una referencia a los dramas amorosos y aseguró que los únicos que quiere en su vida están relacionados con los coreanos y los chinos.

También mencionó a BTS, grupo surcoreano que hace parte de sus gustos, y etiquetó a Jorge Zuluaga Restrepo mientras aclaraba, de manera graciosa, que es su amigo.

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La respuesta de María del Pilar terminó convirtiéndose en una forma divertida de ponerle freno a las especulaciones. Aunque las interacciones entre ambos habían generado curiosidad entre sus seguidores, la propia Rubio dejó claro que no existe tal romance.

Por ahora, la mamá del reconocido futbolista colombiano continúa disfrutando de su soltería y de la tranquilidad que, según sus propias palabras, acompaña esta etapa de su vida. Su mensaje también mostró que prefiere tomarse con humor este tipo de comentarios antes que alimentar los chismes que hay en redes.