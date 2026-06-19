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Foto dejó en evidencia cómo es la verdadera relación entre la novia y la mamá de James Rodríguez en medio del Mundial 2026

Un post permitió ver cómo se llevan ambas mujeres, teniendo en cuenta que el futbolista se dio una nueva oportunidad en el amor.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de junio de 2026 a las 10:05 a. m.
María del Pilar Rubio y Luisa Duque
María del Pilar Rubio y Luisa Duque Foto: Instagram @marjajua14 - @luisamariaduque11 / Montaje SEMANA

James Rodríguez se ha consolidado como uno de los futbolistas colombianos con mayor reconocimiento a nivel internacional, gracias a su destacada carrera en la Selección Colombia y en importantes equipos del fútbol mundial. Su talento, sumado a su carisma y popularidad, lo han convertido en una de las figuras deportivas más admiradas y seguidas dentro y fuera del país.

Luisa Duque y James Rodríguez
Novia de James Rodríguez apareció en video junto a Salomé Rodríguez a pocas horas del partido de Colombia vs. Uzbekistán

Más allá de sus logros en las canchas, el cucuteño también suele llamar la atención por aspectos relacionados con su vida privada. Sus relaciones sentimentales y su entorno familiar generan interés entre seguidores y medios de comunicación, que permanecen atentos a cada novedad sobre el jugador.

En medio de la expectativa por el debut de la Tricolor en el Mundial de 2026, las miradas se dirigieron hacia Luisa Duque, actual pareja del capitán colombiano, quien viajó a México para acompañar y apoyar al equipo nacional durante esta importante cita deportiva.

Precisamente, mientras los aficionados aguardaban el partido entre Colombia y Uzbekistán el pasado 17 de junio, un video compartido por la joven en redes sociales despertó la curiosidad de los internautas. En las imágenes aparecía rodeada de varias personas, entre ellas Salomé Rodríguez, hija de James, un factor que rápidamente captó la atención de quienes siguen de cerca la vida personal del futbolista y desean saber cómo se llevan todos.

Uno de los detalles que quedó en evidencia en medio de esta celebración mundialista fue la relación que había entre Luisa Duque y María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez.

Ambas mostraron cómo se llevaban en este instante que vivían, luego de que el futbolista se diera una oportunidad en el amor.

Según quedó registrado, la mamá del 10 de la Selección Colombia le comentó la última publicación a la modelo, soltando palabras que ella entendió a la perfección. A esto, la joven respondió con su toque, asegurando que le tenía muy aprecio a su suegra.

“Ya sabe pues”, escribió María del Pilar Rubio.

Ya sabes tú tambiénnnn, te ♥️ Pili!“, respondió Duque en el mismo post.

María del Pilar y Luisa Duque
María del Pilar y Luisa Duque Foto: Instagram @luisamariaduque11