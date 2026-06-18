James Rodríguez no la pasó bien: reveló lo vivido antes del Mundial y agradeció a la Selección Colombia

De todas las estrellas de Colombia vs. Uzbekistán, James Rodríguez pudo haber sido una de las que más discreto desempeño tuvo en la victoria 3-1 que se dio en el debut del Mundial 2026.

Una calificación de 6.6 puntos tras los 71 minutos que estuvo en campo dejan ver que estuvo, más no aportó para destacar. Completó el 87% de los pases, dio 50% de los centros de manera correcta y tocó el balón en 64 ocasiones.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido de Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

Aunque el 10 no demostró lo que acostumbra, la afición del estadio que en su mayoría era colombiana lo aplaudió al salir y ovacionó. Rodríguez respondió a dicho cariño con aplausos.

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Meses duros

Al término del partido James pasó por la zona mixta donde atendió a varios medios de comunicación. Con una sonrisa pintada en el rostro por haber ganado, también reveló que su último tiempo de carrera profesional no ha sido sencillo.

A los micrófonos de ESPN les confesó: “Los últimos tres cuatro-meses han sido duros”.

Por fortuna parece haber contado con el apoyo constante de la Selección Colombia, que no le ha permitido desfallecer y lo apoyó para estar en la Copa Mundo: “Con la ayuda de todos los compañeros que son únicos, el cuerpo técnico... es una sentimiento lindo”.

Satisfecho de sumar tres puntos en el arranque dijo: “Hemos hecho un partido bueno, es duro el primer partido ganarlo. Acabamos bien el día”.

También quiso dar mérito a los tres puntos, pues “contra equipos que supuestamente son fáciles”, otros no han podido.

"ES UN SENTIMIENTO ÚNICO" James Rodríguez y la sensación de volver a disputar una Copa del Mundo para Colombia.



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El de 2026 es un Mundial de mucho sentimiento para James, se podría trata del último y por eso dijo que lo vive: “como si fuera el primer partido mío. No compra nada eso”.

“Fue único todo esto, cuando sonó el himno. Feliz por eso”, resaltó de los momentos previos al pitazo inicial que lo hicieron emocionar.

Análisis del 10 en campo vs. Uzbekistán

James Rodríguez ya no es el mismo. Eso es evidente en el campo de juego, le dan otras funciones y parte desde más atrás para ser el gestor de las acciones ofensivas. Está muchas veces a la altura de los volantes de marca como Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

Justamente de ese rol que ahora cumple también habló: “Ellos (Uzbekistán) tácticamente son fuertes, estaban metidos atrás. Intenté tirarme atrás para filtra pases y jugar”.

“Puerta y Jhon Arias se tiraban al hueco que yo dejaba. Es fácil cuando uno tiene a estos muchachos con una calidad única”, resaltó a dos de sus compañeros que tuvieron un gran partido en su estreno mundialista.

Néstor Lorenzo también hizo referencia a su plan con el cucuteño. Según lo manifestó el argentino, la idea era usar la calidad de la zurda de James para sobrepasar líneas con su milimétricos pases.

Néstor Lorenzo dando instrucciones en el partido de Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026. Foto: AFP

“En un sistema 5-4-1, ellos nos cerraron los espacios y lo que tiene James es el pase filtrado entre líneas. No hizo un mal partido, no fue el mejor, pero no fue mal partido. Hasta los 60, 65 minutos su partido fue aceptable. En la posesión nos ayudó mucho”, rescató de James Rodríguez.