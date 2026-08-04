Día sin carro y sin moto este 7 de agosto por posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: esta ciudad lo oficializó

Abelardo De La Espriella se posesionará este 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia en la ciudad de Cali. Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el evento, Jorge Acevedo, el alcalde de Cúcuta, anunció que este viernes se llevará a cabo el Día sin Carro y sin Moto de 2026 en la capital de Norte de Santander.

MinDefensa ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado terrorista en Cúcuta

¿Por qué Cúcuta?

Esta posesión presidencial no tiene precedentes, pues, al realizarse en Cali, se oficializa como la primera vez en la que un máximo mandatario de Colombia se coloca la cinta de presidente en una ciudad diferente a Bogotá.

Cali ya se prepara para la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella. Foto: El País

En este sentido, es sorpresivo para muchos que se restrinja el uso de carro y moto en Cúcuta, aun cuando no es esta la ciudad en la que se posesionará De la Espriella y hay una distancia de casi 1.000 kilómetros entre una y otra.

Pues, sobre esto se refirió la Alcaldía de Cúcuta, desde donde explicaron que esta medida responde a las condiciones particulares de Cúcuta como principal ciudad de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Además de ser la capital de Norte de Santander, la ciudad concentra uno de los mayores flujos de personas y vehículos del país debido a los pasos fronterizos internacionales, lo que representa un reto adicional para las autoridades cuando se realizan eventos de alta sensibilidad en materia de seguridad.

Así, a través del decreto 257 de 2026, la Alcaldía de Cúcuta impuso las siguientes restricciones para este 7 de agosto:

Día sin carro y sin moto entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Imposibilidad de circulación para volquetas, carros que transporten escombros, carros de transporte pesado, desde las 6 p.m. del jueves 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del viernes.

No pudieron impedir la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto: Consejo de Estado negó la petición

Según la administración, estas restricciones buscan facilitar el trabajo de la Fuerza Pública, reducir riesgos para la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta más eficiente ante cualquier eventualidad durante la posesión presidencial.

No hay otras ciudades con la medida confirmada

Medios regionales como El País aseguran que se estudia esta misma medida en Cali; hasta el momento no se ha oficializado la medida. Aunque la capital del Valle del Cauca será la sede de la posesión presidencial, hasta el momento no existe un decreto que establezca un día sin carro para toda la ciudad.

No obstante, la Alcaldía sí anunció un amplio operativo de seguridad que contempla cierres viales, controles en diferentes puntos de la ciudad, restricciones al uso de drones y otras medidas para garantizar el desarrollo de la ceremonia.

Por ahora, Cúcuta es la única ciudad que ha formalizado esta restricción mediante un acto administrativo.