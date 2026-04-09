La capital del Quindío, Armenia, se alista para una nueva jornada del Día sin carro y sin moto.

Es una medida que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre movilidad sostenible, calidad del aire y congestión urbana en una de las ciudades más transitadas del Eje Cafetero.

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Movilidad sostenible en el eje cafetero

De acuerdo con información publicada por el diario La Patria, la jornada se desarrollará en el marco de las estrategias locales de gestión ambiental y movilidad

El objetivo es el de reducir la circulación de vehículos particulares y promover el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie en el área urbana de la ciudad .

El esquema de la medida contempla una restricción total para carros y motocicletas durante el horario establecido por la administración municipal.

hbrá algunas excepciones habituales para vehículos de emergencia, transporte público, servicios esenciales y otros casos autorizados por la autoridad de tránsito.

La iniciativa no es nueva en el Eje Cafetero, donde ciudades como Armenia han implementado este tipo de estrategias como parte de planes de movilidad sostenible.

En experiencias anteriores, la administración local ha destacado resultados como la reducción significativa de vehículos en circulación y la disminución de niveles de contaminación y ruido, además de un aumento en el uso de medios alternativos de transporte .

Más allá de la restricción, el Día sin carro y sin moto se ha consolidado como una herramienta pedagógica para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto del uso intensivo del vehículo particular en el medio ambiente urbano.

La ciudad de Armenia se alista para una nueva jornada del Día sin carro Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Una jornada para motivar más acciones sostenibles

Durante esta jornada, la Administración municipal busca incentivar el uso del transporte público, así como alternativas sostenibles como la bicicleta o los desplazamientos a pie, en una apuesta por transformar los hábitos de movilidad de los ciudadanos.

Este tipo de jornadas de “Día sin carro y sin moto” en ciudades del Eje Cafetero suelen realizarse normalmente en una franja diurna que va aproximadamente desde la mañana hasta la tarde (habitualmente entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.), aunque el horario exacto puede variar según el decreto municipal de cada edición.

Las autoridades han insistido en que la medida también busca fomentar cambios de hábito en la movilidad diaria, incentivando el transporte público y la movilidad activa como alternativas viables dentro de la ciudad.

En paralelo, el debate ciudadano suele girar en torno a los efectos reales de estas jornadas.

Mientras algunos sectores destacan la mejora temporal en la calidad del aire y la reducción del tráfico, otros cuestionan la continuidad de estas estrategias si no se acompañan de inversiones estructurales en transporte público y conectividad regional.

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En este contexto, la nueva jornada en Armenia se suma a una serie de acciones que se vienen replicando en distintas ciudades colombianas, como parte de políticas más amplias de sostenibilidad urbana.

El reto, según expertos en movilidad, no es solo el día en sí, sino la capacidad de estas medidas para generar cambios permanentes en la forma en que las ciudades del Eje Cafetero se desplazan y se planifican hacia el futuro.