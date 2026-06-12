Esto fue lo que incautó el Ejército en Chaparral, Tolima, a días de las elecciones

En la mañana de este viernes 12 de junio de 2026, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la ubicación de un depósito ilegal con material de guerra en el departamento del Tolima. El hallazgo se produjo durante el desarrollo de operaciones de control territorial adelantadas en el área rural del municipio de Chaparral.

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Las tropas adscritas a la Sexta Brigada de la Quinta División del Ejército localizaron el alijo perteneciente a la comisión armada Gerónimo Galeano. Este grupo operativo trabaja bajo la estructura del Bloque Central Isaías Pardo, organización que mantiene presencia en esta región del territorio nacional.

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El material incautado por las unidades militares incluye cinco fusiles de largo alcance, más de 1.700 cartuchos de diferentes calibres y diversos artefactos explosivos. Asimismo, los uniformados hallaron chalecos multipropósito y documentación detallada sobre cobros extorsivos e intimidación a los habitantes de la zona.

Reporte oficial de las autoridades militares

El comando del Ejército Nacional de Colombia informó de manera oficial que “las tropas ubicaron un depósito ilegal de material de guerra perteneciente a la comisión Gerónimo Galeano en desarrollo de operaciones en Chaparral, Tolima”. La institución militar ratificó que los elementos incautados eran utilizados para presionar a la población civil.

Las tropas de nuestro @COL_EJERCITO ubicaron un depósito ilegal de material de guerra perteneciente a la comisión armada Gerónimo Galeano del Bloque Central Isaías Pardo, en desarrollo de operaciones en zona rural de Chaparral, #Tolima. Entre el material se encuentran cinco… pic.twitter.com/zFHXZaUEoH — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 11, 2026

Los técnicos del Ejército Nacional procedieron a la fijación del material y pusieron el armamento a disposición de las autoridades judiciales competentes. Las operaciones de patrullaje en el sur del Tolima se incrementaron tras este hallazgo para prevenir posibles acciones delictivas contra los residentes.

Contexto de seguridad ante la jornada de votaciones

Este operativo militar se registra a menos de quince días para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programada para el próximo domingo 21 de junio. La Fuerza Pública mantiene un despliegue especial en todo el país para asegurar el normal desarrollo de los comicios.

Los estudios de opinión y las encuestas más recientes sitúan como puntero en la intención de voto al candidato Abelardo de la Espriella. El aspirante del movimiento político Defensores de la Patria lidera los sondeos previos frente a su contendiente en las urnas para el fin de semana.

🚨BREAKING NEWS | An illegal cache of military equipment belonging to the Gerónimo Galeano armed unit of the Isaías Pardo Central Bloc was discovered in a rural area of Chaparral, #Tolima.



During the military operation carried out by troops from the #SextaBrigada of… pic.twitter.com/rwVQ2t0tsZ — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 11, 2026

Su rival en el proceso electoral es el candidato de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, con quien disputa la jefatura del Estado para el próximo periodo de gobierno. Las autoridades electorales y los comités políticos proyectan que esta jornada registre los niveles de participación ciudadana más altos en la historia del país.

Los organismos de control del Estado coordinan los planes de contingencia con los mandatarios locales para mitigar los factores de riesgo en las zonas de votación. El decomiso de este material bélico en el Tolima forma parte de las acciones institucionales orientadas a blindar las mesas de sufragio en las áreas rurales.